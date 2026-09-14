Largas colas para inscribirse en los talleres para mayores

Hasta 151 personas se inscribieron en la mañana del lunes en los «Obradoiros de lecer para maiores» que organiza la concejalía de Servicios Sociais del Concello de Cangas. La cola que había ya por la mañana temprano en el edificio del Centro Social llegaba hasta el Concello de Cangas. Fue una irrupción inesperada de personas que tampoco cogió por sorpresa al departamento de Servicios Sociales, porque había hasta tres trabajadoras atendiendo a las personas que llegaban a inscribirse bien al taller de expresión corporal y teatral, memoria, yoga, gimnasia, pintura, corte, pilates y baileterapia. Este lunes era el primer día en el que se abría el plazo de inscripción. La cola, después, se trasladó del Centro Social al Concello de Cangas, donde las personas que se anotaron tenía que pagar las tasas correspondientes. La cola tiene mucho que ver con el hecho de que la inscripción debe de realizarse presencialmente, en horario de 09.30 a 13.00 horas. «Venimos todas el primer día», manifestó una de las personas que estaba en la cola del Concello para satisfacer la tasa correspondiente.

Los requisitos imprescindibles para participar en estos talleres con tanta demanda son: estar empadronado en el Concello de Cangas, tener más de 55 años, acreditando ser pensionista o carecer de rentas, a excepción del subsidio de desempleo y no haber trabajado en los últimos 12 meses. El Concello cobra 30 euros por taller.