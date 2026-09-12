Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador

Usuarios de la playa nudista de Barra manifiestan su malestar por el comportamiento de un grupo de nudistas que aplaude, acorrala e increpa a aquellas personas que acuden al mencionado arenal con bañador. Son usuarios nudistas quienes denuncian este comportamiento de sus compañeros de afición, que, aseguran, choca con el carácter tolerante con el que nació este movimiento. Manifiesta que este año se dieron situaciones totalmente bochornosas hacia la gente que acudía a la playa de Barra en bañador, especialmente en una ocasión que se dedicaron a meterse con unos turistas madrileños, al que un grupo, también de nudistas, tuvo que salir a defender. Este grupo de usuarios molestos con el comportamiento de estos nudistas que utilizan el aplauso para echar a la gente de la playa de Barra asegura que todo comenzó a alterarse después de la pandemia por el COVID, y que año a año fue a más. Según esta versión, el movimiento de intolerancia a contra los que acuden en bañador a la playa está liderado por un trabajador municipal de Vigo.

Por su parte, la versión que ofrecen los nudistas que aplauden es que lo hacen porque cada vez hay más «textiles» en la playa de Barra y recuerdan que convertir este arenal en nudista es algo que costó mucho conquistar»

Una de las usuarias molestas con el maltrato a los que emplean bañador en Barra afirma que hace dos domingos hubo un conflicto con una chica que acudía siempre en bañador. «Fue algo insolente. Uno de los contrarios a que acuda gente a la playa con bañador dijo textualmente ‘¡Te prefiero con Burka!’. A mí, y a otra mucha gente como yo, que practicamos nudismo en Barra desde hace muchos años, no nos molesta en absoluto que acuda gente con bañador, que no acostumbra nunca a ser mucha. Hay mucha gente que utiliza la playa de Barra para pasear hasta la de Nerga. Y son vecinos de aquí de toda la vida. Personalmente prefiero que haya gente en bañador a que a mi lado o detrás esté alguien fumando; me molesta mucho más el humo».

Otra usuaria afirma que practica nudismo desde hace muchos años con su marido, sin embargo, su hija, no quiere hacerlo, pero va con ellos igualmente a la playa en bikini. «Esto no es razón para que nadie la acose. Porque si lo miras bien se pueden estar dando. Si eres un hombre y le están diciendo a una mujer que se tiene que desnudar... Me parece increíble que matrimonios estén increpando a los más jóvenes. Y yo llevo viniendo a Barra a practicar nudismo desde los 18 años y tengo 50, pero lo que está sucediendo este año con los aplausos y esta especie de corro que hacen a la gente que acude en bañador no me parece nada bien, me provoca mucho malestar», indica esta vecina de Vigo.

También aseguran que esta gente se mete con los que están en la playa de Barra, sin embargo nada dice de los que están en los barcos, que pueden estar mirando también. «Pero no es creíble que la gente que acude en bañador a la playa de Barra es porque que quiere mirar a los demás desnudos. No se sostiene en absoluto. Puede venir, uno a eso en alguna ocasión, pero como en el resto de las playas».

Afirma este grupo que se opone a los aplausos que quiere disfrutar de la playa en paz, sin estar pendiente de quien viene o no viene con bañador. Además recuerda que la playa de Barra es un sitio público, al que unos particulares no pueden prohibir el paso ni emplear artimañas para que no acudan .

Puestos al habla con el Concello de Cangas, uno de los portavoces del gobierno manifestó que conocía el conflicto que este año se daba en Barra. Recuerda que en el municipio de Cangas no hay ninguna playa declarada nudista, ninguna, que hay dos que las emplean en su mayoría gente que pertenece a este movimiento, pero nada más. Se trata de la playa de los Alemanes (al final de Rodeira) y la de Barra. Desde el Concello de Cangas se mantiene que ese grupo que utiliza los aplausos para ahuyentar a los que utilizan bañador no puede, en absoluto, atemorizar de esa forma. En primer lugar porque se trata de un sitio público y, en segundo lugar, por lo mencionado anteriormente: no hay playa nudista oficial en el Concello de Cangas.

Los nudistas que se quejan del comportamiento de sus compañeros de actividad espera que se abandone esta práctica intimidatoria y que se deje a la gente disfrutar de la playa, que es a lo que se va, que nunca hubo un problema porque un hombre o una mujer acudiera en bañador a la misma.

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El verano ya termina, aunque la previsión del tiempo sea buena par los próximos días, pero desde el Concello de Cangas se espera que no sea necesaria la intervención de la Policía Local, como ya sucedió en una ocasión con los ocupantes de un barco auxiliar que desembarcaron en la playa de Barra, provocando un serio conflicto.