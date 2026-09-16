La vuelta al cole reactiva la circulación de virus entre los niños: vacunas, manos limpias, ventilación y sentido común, claves para prevenir contagios

Con el inicio del curso escolar aumenta el contacto entre niños y, con ello, las oportunidades de transmisión de numerosos microorganismos. Federico Martinón Torres, jefe de Pediatría y director de Pediatría Traslacional y Enfermedades Infecciosas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), afirma que la vuelta al colegio «no crea nuevas infecciones, pero sí crea las condiciones ideales para que muchos micoorganismos circulen».

«Los niños, especialmente los más pequeños, son extraordinariamente eficaces compartiendo juguetes, secreciones, virus… y prácticamente todo», explica el reconocido pediatra y experto en vacunas.

Entre las infecciones más habituales durante el curso escolar, el especialista destaca los catarros y las gastroenteritis. A estas añade las faringitis, especialmente las causadas por estreptococo; la escarlatina y algunos procesos cutáneos como el impétigo.

En el caso de las escuelas infantiles, cobran especial relevancia determinadas infecciones gastrointestinales y la enfermedad mano-pie-boca. Entre los lactantes y niños más pequeños destaca, además, la bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial (VRS).

El doctor Martinón subraya, no obstante, la importancia de diferenciar entre las enfermedades frecuentes y las más graves. «Un catarro, una gastroenteritis o una infección por mano-pie-boca son muy habituales», señala, mientras que patologías como la meningitis o el sarampión son «afortunadamente mucho menos frecuentes», en buena medida gracias a la vacunación.

El calendario vacunal constituye, según explica, una estrategia integrada de protección del niño. Entre las vacunas especialmente relacionadas con enfermedades visibles en el ámbito escolar se encuentran las del sarampión, rubéola y parotiditis, varicela, tosferina, gripe y meningococo, aunque también considera esenciales las vacunas frente al neumococo, rotavirus y poliomielitis, entre otras.

«La vuelta al colegio es un buen momento para revisar que el calendario vacunal esté completamente al día», subraya.

El experto destaca además la trayectoria «sólida e innovadora» de Galicia en materia de prevención y vacunación, y recuerda que unas coberturas elevadas no solo protegen a los niños vacunados, sino que también dificultan la circulación de los microorganismos y ayudan a proteger a las personas más vulnerables. «Tenemos el mejor calendario vacunal del mundo», defiende.

La vacunación infantil frente a la gripe adquiere una importancia especial. El experto advierte de que aún existe una percepción equivocada de esta enfermedad como si fuera «una especie de catarro fuerte».

«La gripe no es un catarro. Aunque la mayoría de los niños la supera sin complicaciones, cada temporada provoca consultas, visitas a urgencias, hospitalizaciones y otras complicaciones», comenta.

Además de proteger directamente a los menores, la vacunación infantil puede contribuir a reducir la transmisión dentro de las familias y la comunidad, especialmente hacia personas vulnerables como los abuelos o quienes padecen enfermedades crónicas.

El programa piloto de vacunación de la gripe en los centros educativos, que llegará a 26.000 menores de 75 centros, busca precisamente facilitar el acceso de las familias. En este caso, se utiliza una vacuna administrada mediante un espray intranasal, sin inyección «Si podemos vacunar de forma segura en el lugar en el que están los niños, evitando desplazamientos al centro de salud, facilitamos la vida a las familias y probablemente mejoramos las coberturas», sostiene.

En el caso del VRS, destaca la estrategia preventiva desarrollada en Galicia, que fue pionera en el mundo en incorporar el anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial en su programa público de inmunización infantil. «Esto ha marcado un antes y un después. Esta estrategia está evitando alrededor de 400 ingresos hospitalarios de lactantes gallegos cada año por bronquiolitis causada por este virus», recuerda.

El pediatra Federico Martinón Torres. / XOAN ALVAREZ

«La vuelta al colegio es un buen momento revisar que el calendario vacunal esté completamente al día»

Pero si hay un ejemplo que demuestra hasta dónde puede llegar el impacto de la vacunación, ese es el de la poliomielitis, patología que está en proceso de erradicación. Hasta hace apenas unas generaciones, esta enfermedad provocaba miles de casos de parálisis y muertes entre los menores. «Hoy, un pediatra en España puede desarrollar toda su carrera profesional sin llegar a ver un solo caso», subraya el especialista.

La paradoja de las vacunas

Sin embargo, advierte de que el éxito de las vacunas puede generar una paradoja: cuando una enfermedad desaparece de nuestro entorno, dejamos de tenerle miedo, mientras se le empieza a prestar atención a los posibles inconvenientes de la vacuna. «Mientras exista transmisión en algún lugar del mundo tenemos que mantener la vigilancia y coberturas vacunales muy elevadas», alerta.

Una de las infecciones más comunes en el ámbito escolar son las gastroenteritis. Frente a estas, la medida de prevención más eficaz continúa siendo también una de las sencillas: el lavado de manos, aplicable a cualquier enfermedad infecciosa. El doctor Martinón la recomienda especialmente después de ir al baño o cambiar un pañal y antes de comer o manipular alimentos. En infecciones como las provocadas por norovirus, recuerda que lavarse las manos con agua y jabón es especialmente importante y que el gel hidroalcohólico «no sustituye siempre al lavado de manos». También aconseja limpiar las superficies contaminadas, especialmente baños y espacios donde se hayan producido vómitos, no compartir utensilios y extremar las medidas de higiene durante la preparación de alimentos.

«El objetivo razonable es evitar exposiciones innecesarias, no pretender eliminar completamente la circulación de microorganismos»

Y existe una norma básica: un niño con vómitos o diarrea importante no debería acudir al colegio. «No solo porque puede contagiar a los demás, sino porque necesita recuperarse», explica.

Pero, ¿el niño debe quedarse en casa siempre que tenga un proceso viral? Según Martinón, no. Un niño con mocosidad o tos leve no debe necesariamente faltar al colegio si se encuentra bien, está activo y puede participar con normalidad en las actividades. «No podemos mantener a un niño en casa cada vez que tiene mocos, porque entonces algunos niños pequeños no irían prácticamente al colegio durante el invierno», comenta.

La situación cambia cuando aparece fiebre, vómitos repetidos, diarrea importante, dificultad respiratoria, un estado general afectado o cuando no se encuentra en condiciones de desarrollar su actividad escolar. Como regla práctica, considera razonable que, después de un episodio febril, el niño regrese cuando haya pasado al menos 24 horas sin fiebre y sin necesidad de medicamentos antitérmicos.

El «riesgo cero» no existe

Sin embargo, advierte contra la búsqueda del «riesgo cero». Muchos virus pueden transmitirse antes de que aparezcan los síntomas o cuando estos son mínimos. «El objetivo razonable es evitar exposiciones innecesarias, no pretender eliminar completamente la circulación de microorganismos», sostiene.

Otra medida de prevención -y una de las grandes enseñanzas del COVID-19- es la importancia de la calidad del aire interior. Por ello, la ventilación ha demostrado ser otra de las principales herramientas para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias. «Debemos prestar mucha más atención al aire que respiramos», sostiene el experto, que considera que ventilar las aulas de manera regular es una medida sencilla y eficaz para disminuir la concentración de microorganismos respiratorios.

El doctor Martinón apunta también como medidas de prevención cubrirse al toser o estornudar —preferentemente con la flexura del codo—, no compartir vasos o utensilios y permanecer en casa cuando exista fiebre o una enfermedad claramente sintomática para evitar contagios.

La pandemia de COVID-19 dejó otras valiosas lecciones. «La primera es que las enfermedades infecciosas siguen teniendo capacidad para cambiar nuestras vidas. Antes de 2020 existía cierta sensación en las sociedades desarrolladas de que las grandes epidemias pertenecían a los libros de historia. Evidentemente, no es así», sostiene.

También mostró el valor de la ciencia, que permitió identificar el virus, desarrollar vacunas, tratamientos y diagnósticos en un tiempo récord; que la prevención requiere múltiples medidas, desde la vacunación y la ventilación hasta la vigilancia epidemiológica y la protección de los más vulnerables; y que la comunicación también es una herramienta de salud pública, por lo que hay que explicar bien la evidencia, reconocer la incertidumbre y mantener la confianza.

Y una enseñanaza no menos importante para este experto: la cultura de respeto hacia los demás. «Ir a trabajar o mandar a un niño al colegio con fiebre y claramente enfermo no debería interpretarse como una demostración de responsabilidad o resistencia. A veces, la conducta responsable es precisamente quedarse en casa», sostiene.

Su mensaje final para las familias se resume en cinco ideas: mantener el calendario vacunal al día, recurrir a la vacunación frente al VRS y la gripe cuando corresponda, mantener una correcta higiene de manos, ventilar las aulas y aplicar el sentido común. «Los niños van a tener infecciones, ya que forma parte inevitable de vivir y crecer en comunidad, y nuestro objetivo no puede ser conseguir una infancia sin microorganismos, sino evitar aquellas infecciones que podemos prevenir y, sobre todo, sus consecuencias graves», concluye.