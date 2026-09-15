La niebla a vista de pájaro desde O Morrazo

Un fuerte banco de niebla sorprendió a última hora del lunes y la bruma cubrió toda la ría de Vigo e incluso la península de Morrazo quedando pequeños espacios, como islas, en donde se podía seguir la puesta del sol. Generó un auténtico espectáculo para los amantes de los fenómenos meteorológicos en Cangas que grabaron vídeos impactantes a vista de pájaro, realizados con dron a 120 metros de altura desde A Madalena, en Cangas, que recogen la entrada del manto blanco por el mar.

Desde MeteoGalicia explican que las nieblas durante el verano son muy comunes y que la de ayer, tan repentina, se debió a los vientos que soplaron de mar a tierra y que arrastró esas nubes bajas que siempre se forman en el Atlántico frente a la península. Explican que, con el anticiclón de las Azores en verano, la masa de aire cálido se condensa sobre una superficie fría que es el océano y se forman esas nubes bajas, que según cómo sople el viento, si flojo y de componente marítimo, de mar a tierra, como se dio el caso este pasado lunes, acaban llegando a la península.

El manto blanco sobre Tirán, en Moaña. / Cedida

La “brétema” del lunes afectó desde A Guarda hasta algo más de Fisterra, toda la zona oeste de la comunidad, tal y como confirman en MeteoGalicia en donde explican que para este martes no hay predicción de estas nieblas porque cambian los vientos a componente norte y entra un frente por el norte, y estos vientos tienen más componente terrestre y los cielos estarán “bastante abiertos”.

Otro detalle de la niebla sobre la ría y la zona de Tirán en Moaña. / Cedida

La previsión es que la entrada de este frente por el norte de la comunidad retire el aire cálido cara al sur, por lo que habrá cielos más nublados en el norte con alguna precipitación débil y las temperaturas experimentarán un ligero descenso.

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La playa de Rodeira, en Cangas, ayer a última hora de la tarde del lunes. / Fdv

Después de un miércoles y jueves en los que Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, la predicción de MeteoGalicia es que el viernes vuelvan a aproximarse las altas presiones por el oeste, con tiempo seco, si bien algunas nieblas y nubes bajas, aunque las temperaturas seguirán hasta final de semana, altas para la época del año