La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina

La Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), a punto de espirar, deja en Cangas grandes huellas de su escasa capacidad para acabar con la situación de estas construcciones atrapadas por la crisis económica y financiera de 2008.

Edificio «okupa» de la calle Atranco. | FIRMA

Todas las gestiones que llevó a cabo el gobierno municipal de Cangas, tanto el anterior como el actual fracasaron de forma desesperada. Son construcciones en las que habitan okupas y que se desmoronan poco a poco, con lo que pierden también valor con el paso del tiempo. Algunos promotores nuevos de Cangas intentaron negociar con la Sareb para hacerse con las propiedades que tenía en Cangas, solo lo consiguió uno, haciéndose con un edificio en la esquina de la avenida de Lugo. El otro movimiento fue de una inmobiliaria foránea en Rodeira. Hubo intentos para comprar el edificio con mayor okupas en Cangas, que se sitúa en la calle Atranco, donde hubo varias operaciones antidroga, pero no llegaron a buen término. Las exigencias económicas de la Sareb era muy elevadas y no consiguieron bajar en precio.

Chalés de A Regueira. | FIRMA

El denominado “banco malo” también tiene en propiedad varios bajos en un edificio de Rodeira, también con okupas. Aquí se vio obligada a intervenir directamente porque los okupas mantenían un conflicto con los propietarios del resto del edificio. Ahora, hay tranquilidad en la zona y la Sareb recuperó alguna bajo.

Pero el caso que más atención provoca es el de los chalés de Rodeira. La Sareb los sacó este año subasta, por un importe de 7.470.000 euros, pero quedó desierta. Nadie pujó por estos 25 chalés construidos en Darbo que fueron paralizados en agosto de 2007, porque la obra superaba la altura máxima permitida de la cornisa. Desde la Sareb se estima que los trabajos ejecutados están al casi el 75% pero solo sobre el papel. En ningún momento, la Sareb quiso ceder al Concello de Cangas los chalés para vivienda pública.

Pero los de A Regueira no son los únicos chalés que tiene en su poder. Están también los que sitúan, también en Darbo, más adelante de la zona de O Gatañal. Aquí, un promotor de Cangas también negoció su compra, pero de nuevo se fracasó en el intento. Las exigencias económicas de la Sareb volvía a ser muy elevadas para cómo estaba todo aquello, con okupas y sufriendo continuos actos vandálicos. Lo chalés están desbordados por la intensa vegetación y se consumen poco a poco sin que nadie pueda evitarlo.

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La Sareb tiene los días contados. El próximo año se disuelve y todos los inmuebles que queden se tranferirán poco a poco al Estado para formar parte de su parque público de vivienda. Al pasar a manos públicas, estos inmueble sdejarán de forma general a particulares en el mercado libre. El objetivo principal del Gobierno es utilizar estos inmuebles, una vez desaparezca la Sareb, para incrementar la oferta de alquiler social y aliviar las listas de espera de vivienda. Pero la sensación que tiene la gente es que se perdió tiempo, porque esos inmuebles pudieron pasar a los Concellos antes.