Celta de Vigo y Conxemar ultiman una «alianza estratégica» que incluye el cambio de nombre del estadio de Balaídos

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) es una organización de dimensión nacional que cuenta con más de 250 empresas asociadas y que se erige como «un instrumento de unión fundamental en el sector del congelado». Con más de 12.250 millones de facturación anual y más de 21.200 puestos de trabajo, representa cerca del 65% del negocio de toda la industria y comercialización de productos pesqueros del país. Aunque ha conseguido consolidar la feria homónima como una de las tres citas más importantes en el circuito internacional —solo por detrás de la Seafood Expo Global (Barcelona) y en lid con la Seafood Expo North America (Boston)—, Conxemar trasciende, con mucho, al certamen del Ifevi: tiene la presidencia del Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros de la UE (MAC), es miembro de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), representa en Bruselas a la flota de larga distancia (LDAC) o, entre muchas otras, tiene una consolidada alianza con la Fundación Española del Corazón.

Su última junta directiva, celebrada en Bilbao, dio el visto bueno a un proyecto de enorme calado no ya solo para la propia Conxemar y la industria que representa, sino también para todo un baluarte deportivo del país: el Real Club Celta. Según pudo contrastar FARO en fuentes de la organización, Conxemar y Celta ultiman la firma de una «alianza estratégica» de largo recorrido que incluye la renovación del naming del estadio de Balaídos. Esto es, la cesión comercial del nombre del recinto deportivo, de titularidad municipal pero cedido al Celta por 50 años (ampliable a 75, tras otro acuerdo histórico), a cambio de un patrocinio económico. A día de hoy, y con efectos hasta el año 2028, este acuerdo de naming está suscrito con Abanca; desde el año 2014, hasta el fin de este convenio, el club habrá ingresado más de 23 millones de la entidad financiera. Tanto el Concello de Vigo como la Xunta de Galicia están al tanto de estas negociaciones entre la asociación empresarial y el club que preside Marián Mouriño, en fase «muy avanzada». Está previsto que este acuerdo, que tendrá una vigencia de 7 años, se presente antes de la celebración de la feria de Conxemar, que este año cumple su edición número 27.

El detalle

Como han indicado distintas fuentes conocedoras del proyecto, esta alianza se asienta sobre los «múltiples valores» compartidos entre el Celta y Conxemar, en ámbitos como el de la salud, la alimentación saludable, el deporte o las acciones pedagógicas y de divulgación con los más pequeños. Para la asociación, singularmente, se trata de una «oportunidad» de promoción no ya de su marca, que también, sino de la promoción del consumo de pescado o la penetración en distintos mercados o franjas de edad. Una «plataforma» en la que es clave toda la proyección nacional e internacional de la marca Celta y su ecosistema social, o sus más de 16 millones de seguidores en redes sociales.

Además, la alianza proyecta abrir el corazón mismo de Balaídos a los asociados de Conxemar con un hospitality, que es la zona y el conjunto de servicios VIP o de atención corporativa destinados a empresas, patrocinadores e invitados en el estadio. Los miembros de la organización empresarial dispondrán de un centenar de butacas en la nueva grada de Gol, así como una sala que servirá para networking, encuentros corporativos o la celebración de actividades divulgativas acerca de una alimentación saludable o de la relevancia que la industria de la proteína marina y el congelado tiene a nivel económico, social y hasta cultural. Los pormenores económicos de este acuerdo, al que restan «flecos», no han trascendido, si bien fuentes próximas a las conversaciones aseguran que el club no sufriría una merma económica con el cambio de patrocinador en el estadio.

En la junta directiva de Conxemar, que es el órgano gestor que validó esta estrategia, están Ricardo Fernández (Confremar), Isabel Cañas (Congalsa), José María Rubio (Congelados Gil), Jacinto Rodríguez (Dimarosa), Juan Manuel Freire (Freiremar), José Aller (Frinsa), José Javier Fernández (Froxá), Jorge Escudero (Grupo Nueva Pescanova), Alberto Freire (Iberconsa), Daniel Lorente (La Sirena), Paco García (Mariscos Castellar), Rafael Pauner (Pasapesca), Juan Videla (Pescados Videla), Sofía Puerta (Pescapuerta), Diego Montero (Profand) y Borja Tenorio (Wofco). Estas compañías tienen sus sedes en Vigo, Marín, Huelva, Santiago, Jaén, Barcelona, Santiago De Cartes (Cantabria) o Ribeira; las empresas asociadas en Conxemar tienen presencia, directa o por vía comercial, en todos los rincones del mundo.

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Esta alianza es un paso más, aunque de gigante, en el camino que el equipo de Eloy García Alvariza inició a su llegada al equipo directivo de Conxemar, en junio de 2022, para dar músculo y visibilidad a la asociación más allá de los días de feria, reflejado en la celebración de un festival musical o una feria de tapas en los días próximos al certamen de Cotogrande. El cargo del propio García fue revalidado el pasado 28 de mayo; Ruy Andrade (Pereira) y Constante Freire (Buenapesca 97) también fueron reelegidos para la vicepresidencia y secretaría de la asociación, respectivamente.