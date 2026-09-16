Cultura
El PP niega que se «contraprograme» con Carlos Núñez
La edil de Cultura acusó a la Diputación de ponerlo el mismo día que A Defensa da Vila
El PP de Cangas, que lidera Dolores Hermelo, critica «la salida de tono» de la concejala de Cultura, Xiana Abal, al acusar a la Diputación de «contraprogramar» la fiesta local de A Defensa da Vila, que se celebra en el fin de semana del 27 de septiembre,con el concierto del gaiteiro Carlos Núñez en Aldán. Los populares aseguran que la edil «non se entera» de lo que sucede en su propio departamento.
Indican que la Diputación mantuvo en todo momento la coordinación con el área municiapl de Cultura y en ningún momento desde el Concello se puso problemas a la celebración del evento. Dicen que todo lo contrario, que la actuación fuecomunicada y coordinada previamente con el departamento municipal: «Las declaraciones de la edil responden exclusivamente a su afán de protagonismo y a la necesidad permanente de buscar una confrontación política, incluso cuando se trata de algo positivo para Cangas».
Consideran que en lugar de alegrarse de que Carlos Núñez acuda a Cangas y haya una actividad cultural en Aldán con un concierto de este nivel, «la concejala prefiere buscar un conflicto que no existe» y consideran especialmente grave que el gobierno local intente presentar como un ataque político una actuación cultural que contribuye a dinamizar Cangas, atraer visitantes y ampliar la oferta cultural. Añaden que esta polémica es un ejemplo más de falta de lealtad institucional del tripartito.
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