La descendencia de Camilo Camaño.

Este artista multidisplinar, que compartió su pasión con el frío cargo de trabajador municipal de Cangas, prepara a su descendencia para que le superen. Que el abuelo fue pintor, pero que su segundo nieto puede ser un artista. Eso se lleva en los genes.

Unas elecciones de la que no esperábamos tanto

Y estamos otra vez en elecciones. Ya están otra vez los partidos políticos en campaña, que no parecía que iba a tener mucho eco en los municipios, pero que por lo que se vio ayer se va a pelear cada votante con el cuchillo entre los dientes y a bayoneta calada. Porque todo el mundo está empeñado en dar importancia a estas elecciones, en decir que serán un buen termómetro. Lo cierto es que no sabemos para qué, porque no nos imaginamos unas nuevas elecciones generales a salto de mata, por mucho que Puigdemont amenace con romper el pacto de investidura porque no se le deje gobernar en Cataluña, donde ganó el PSOE y quedaron retratados los partidos independentistas. Ayer estaban todos los partidos en Cangas pegando carteles, menos el PP, debido a un problema logístico de cartelería.

Qué importa el número, importa el derecho

Ahora dicen que no son eran dos y Mariano Abalo, que eran uno y el exconcejal. Pero eso qué más da. La cantidad no es lo que se dilucida en este conflicto, son otras cosas. Para ser concejal hay que ser elegido por el pueblo. Si te quedas fuera eres un ciudadano más. A todos igual.

