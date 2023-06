Un volcán bajo la arena de la playa de Banda do Río

La hoguera de San Juan de la playa de Banda do Río, en Bueu, sigue caliente. Ahora solo en sentido metafórico, pero con un importante malestar por parte de las familias afectadas. Ayer se confirmó que entre los heridos hay un niño de solo 4 años, que también se quemó los pies al pasar por encima de la zona en la que se organizó la “cacharela”. Fue el sábado a las 19.00 horas, una hora antes del caso conocido el lunes. “Iba caminando y comienza a gritar porque se le estaban abrasando los pies”, explican desde la familia del menor. Este pequeño también sufre quemaduras de primer y segundo grado en ambos pies, que permanecen vendados, tal como muestran las fotografías que la familia compartió ayer con FARO.

El malestar de las familias es más que considerable. Por un lado, por la actuación de los responsables de la hoguera. Aparte de no tener permiso para realizarla, una vez acabada la fiesta decidieron taparla con arena. “Enterraron las brasas con una excavadora y dejaron un volcán bajo la arena”, denuncian los progenitores del menor de 4 años.

El padre del niño aún mostraba ayer su incredulidad. “Primero lo llevé al agua a refrescarse, pero seguía quejándose y cuando vi las ampollas que tenía en los pies no me lo creía”, cuenta. De inmediato llevó al pequeño al centro de salud para ser atendido y ahora la familia está asesorándose para presentar una denuncia. “Entendemos que el Concello también es responsable y tiene parte de culpa. Se sabía que se iba a hacer esa hoguera y no se hizo nada, ni siquiera comprobar si estaba bien apagada”, argumentan.

La familia de la otra menor se reunió ayer con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, para explicarle lo sucedido e incluso para lamentar la falta de rapidez por parte del Concello a la hora de actuar. “El lunes por la tarde fui yo misma y otra persona quienes acudimos al lugar para apagar con calderos de agua las brasas. Cada vez que echábamos agua la arena aún hervía”, explican.

Estas familias entienden que el Concello de Bueu también tiene su parte de responsabilidad en lo sucedido. Si no por acción, sí por omisión. “Es una concatenación irresponsabilidades. Unos por hacerla y otros por no vigilar. Lo peor es que después de conocer los hechos no se acudió a apagar la hoguera ni a vallarla, fuimos nosotros mismos quienes lo hicimos”, explican los familiares de la niña de 9 años.

Esta familia también se está planteando si presentar una denuncia por lo sucedido. Lo que sí quieren dejar claro es que no quieren ir contra la tradición de las “cacharelas” de San Juan. “Las hogueras deben seguir celebrándose, pero acotando zonas, solicitando responsabilidades y siendo conscientes de lo que se hace”, concluyen.