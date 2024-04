Un choque frontal en el Corredor se salda con dos conductores heridos graves y dos menores ilesos

“Si estos coches no tuvieran modernos sistemas de seguridad, posiblemente ahora estaríamos levantando el atestado de una tragedia”, subrayaron efectivos de los equipos de emergencias que atendieron el grave accidente de tráfico ocurrido a media mañana de ayer en el Corredor do Morrazo al chocar frontalmente dos turismos en el tramo que atraviesa la parroquia de Coiro. El conductor y la conductora de ambos vehículos –Antón S.F., vecino de Moaña, y Tamara O.L., de Bueu– tuvieron que ser excarcelados en un complejo operativo del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y Bombeiros do Morrazo y fueron trasladados en ambulancias del 061 al hospital Álvaro Cunqueiro con roturas en un brazo y una pierna, respectivamente, así como distintos golpes y magulladuras, aunque permanecieron conscientes y orientados durante la intervención.

“Si no fuera por los modernos sistemas de seguridad, podría ser una tragedia”

En el segundo coche viajaban dos menores de edad en los asientos traseros, que salieron ilesos y fueron recogidos por familiares.

Evacuación de la conductora, tras ser excarcelada. / G. Núñez

El aparatoso siniestro se produjo minutos antes de la 11 de la mañana en el kilómetro 12,800 del corredor morracense, en el tramo comprendido entre el viaducto de O Carballal, sobre el río Bouzós, y la salida de Cangas por el viaducto de Ameixoada. Los vehículos implicados son un Renault Arkana conducido por Antón S.F. y que circulaba en sentido Bueu para asistir a un partido del equipo infantil que entrena, y un Chevrolet Captiva que conducía Tamara O.L. en sentido Vigo e iba acompañada de dos hijos menores. Uno de los coches habría invadido el carril contrario provocando el choque frontal. Fuentes de la investigación apuntan que el siniestro se habría producido en el carril de tránsito Bueu-Cangas, de acuerdo con las marcas y la mayor presencia de materiales que quedaron esparcidos sobre la calzada, aunque los dos turismos implicados se precipitaron decenas de metros desde el punto de colisión.

El conductor herido, antes de ser evacuado al hospital. / G. Núñez

Los testigos dieron la voz de alarma y de inmediato se desplegó un amplio operativo de la Policía Local, Guardia Civil, Emerxencias-Protección Civil, varias patrullas de Tráfico y hasta cuatro dotaciones del 061, además de cuadrillas de conservación de carreteras. Los dos conductores tuvieron que ser excarcelados mientras eran asistidos por profesionales sanitarios, y los niños pudieron salir del vehículo con algún rasguño, pero sin heridas de gravedad. Su madre presentaba daños en la clavícula y en un brazo, y el otro conductor en una pierna, ambos posiblemente con fracturas.

El choque movilizó un amplio operativo y causó retenciones. / G. Núñez

El accidente obligó a cortar temporalmente uno de los carriles de circulación en el tramo afectado y a regular el tráfico, provocando algunas retenciones hasta que las grúas pudieron retirar los vehículos implicados y los equipos de mantenimiento despejar la carretera, al filo de las 2 de la tarde. La Guardia Civil de Tráfico se encarga de instruir el atestado e investigar las causas del siniestro.

