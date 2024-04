Faro Lagoa recurre a la Valedora do Pobo para que le entreguen documentación sobre la ordenanza de zonas peatonales

El exconcejal Bernardino Faro Lagoa ha reclamado ante la Valedora do Pobo que el Concello de Cangas le facilite el “expediente completo relativo a la ordenanza reguladora de zonas peatonales” del municipio aprobado por el Pleno de la Corporación hace ocho años, en mayo de 2016, y publicado unos días después en el Boletín Oficial (BOP). Entiende que dicha normativa no avala algunas actuaciones municipales y que no serían válidas diversas sanciones que ahora se aplican. Faro Lagoa ruega a la Valedora que inste a los responsables municipales a facilitarle toda la documentación que demanda “porque es un derecho de todos los ciudadanos y la Administración debe actuar con transparencia”,.

El demandante presentó varios escritos en el Registro del Concello de Cangas entre el 27 de marzo y el 17 de abril pidiendo dicho expediente, pero en todos los casos recibió el silencio por respuesta, por lo que considera que está sufriendo indefensión y recurre por ello a la Valedora do Pobo. Afirma que ya recurrió multas puntuales que fueron impuestas en función de señales que, entiende, no tendrían respaldo legal.

Faro Lagoa, que fue edil de Tráfico y Policía, mantiene desde hace años una cruzada contra algunas decisiones del Concello en esa materia. También critica que Cangas esté sin grúa para retirar vehículos, “que tuvo que devolver por impagos” y que la empresa que se la llevó detectó que le habían “robado los carritos” en el mismo aparcamiento anexo a las dependencias municipales.