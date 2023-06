Dos menores sufren quemaduras por una hoguera de San Juan mal apagada en Bueu

Al menos entre dos y tres menores sufren quemaduras en los pies por culpa de una hoguera de San Juan que fue mal apagada en la playa de Banda do Río, en Bueu. En uno de los casos una joven que salía del agua después de darse un baño se dirigía caminando hacia su familia cuando los pies se le enterraron en la arena y sufrió quemaduras puesto que las ascuas seguían encendidas a las 20.30 horas del sábado. Tuvo que ser trasladada al centro de salud para ser atendida y ahora mismo tiene ambos pies completamente vendados, por lo que temporalmente debe desplazarse en una silla de ruedas.

El Concello de Bueu ya tiene conocimiento de los hechos y el alcalde, Félix Juncal, tiene previsto reunirse hoy con esta familia para interesarse por lo sucedido y saber qué ocurrió. Lo que es completamente seguro es que la hoguera no contaba con autorización puesto que desde el Concello no se concedió ningún permiso para las playas y en el caso de las que son bandera azul, como es el caso de Banda do Río, está totalmente prohibido. De hecho, según la resolución municipal publicada antes del 23 de junio en la web municipal la única “cacharela” autorizada en un espacio público era en el parque de Xexide, organizada por la asociación vecinal Cabanouro.

En este caso todo apunta que tras acabar la fiesta los responsables de la hoguera no la apagaron adecuadamente y lo que se hizo fue echar arena por encima. “Eso fue todavía peor porque las ascuas conservaron todo el calor hasta casi 24 horas después”, contaban los progenitores, que quieren dar traslado de los hechos al Concello “para que esto no vuelva a pasar”.

La joven sufre quemaduras de primer y segundo grado y no puede apoyar los pies en el suelo. Todavía le quedan entre dos y tres semanas antes de que le puedan retirar los vendajes y de momento se desplaza con la ayuda de una silla de ruedas. La familia explica que en el centro de salud del municipio tienen constancia de uno o dos casos más muy similares.