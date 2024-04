Solidaridad y cultura celta para estrenar la biblioteca de Bueu

El III Festival Artístico e Solidario Art for Change, organizado por el IES Johan Carballeira de Bueu, volvió a ser todo un éxito. Y esta vez además sirvió para estrenar y llenar de vida la nueva Biblioteca Torrente Ballester. Imposible encontrar un mejor acto de inauguración para el nuevo edificio. El alumnado del instituto organizador; de los colegios A Pedra, Montemogos, A Torre-Cela y Virxe Milagrosa; y el IES Espiñeira de Boiro llenaron el recinto con todo el trabajo realizado durante los últimos meses sobre la cultura celta. Un trabajo que estaba a la venta para recaudar fondos para las asociaciones Amencer y A Illa dos Ratos.

El continente está listo desde hace meses. Ahora queda lo más importante, que es dotarlo de contenido. La comunidad educativa de Bueu, agrupada alrededor del IES Johan Carballeira y con la colaboración del Concello, se encargó este fin de semana de un primer avance: con la tercera edición del Festival Artístico e Solidario Art for Change estrenó y llenó de vida la nueva Biblioteca Torrente Ballester. Una iniciativa que volvió a resultar un éxito, tanto por la afluencia de público como por el trabajo previo realizado durante meses por el alumnado de todos los centros educativos participantes.

Si en las dos primeras ediciones el protagonismo fue para el mar y los océanos, en esta ocasión el hilo conductor de todos los puestos fue la cultura celta. “Este año teníamos un proyecto con instituto de Brest (en la Bretaña francesa) y otro de Irlanda a través de los programas de movilidad Erasmus y lo que nos unía a los tres lugares era la cultura celta. Al final el centro de Brest no pudo participar, pero nuestro estudiantado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato sí que viajó a Irlanda y el año que viene vendrá el alumnado irlandés”, explicaba ayer la vicedirectora del IES Johan Carballeira, Noelia Lamosa.

La inauguración del Festival Artístico e Solidario Art for Change, en el parque Ramal dos Galos. / Gonzalo Núñez

La tercera edición del Art for Change contó con la participación del IES Johan Carballeira y de los colegios A Pedra, Montemogos, A Torre-Cela y Virxe Milagrosa–todos de Bueu– y un invitado especial. “Tenemos al IES Espiñeira, pero no de Aldán, sino de la ría de Arousa”, contaba la directora del IES Johan Carballeira, Asun Sóñora. Se trata de un centro educativo del Concello de Boiro con el que el instituto bueués colabora a través de un programa denominado “Observa-Acción”.

La elección de la cultura celta fue una excusa perfecta para que los estudiantes abordasen todos sus contenidos desde diferentes ámbitos a lo largo de los últimos meses: creencias, mitología, juegos, plantas medicinales e incluso el rastro de la lengua celta hasta la actualidad. Por ejemplo, estudiantes del propio Johan Carballeira explicaban que la palabra “bico”, completamente viva y usada en gallego, proviene “directamente de la lengua celta sin ninguna modificación y luego formas como ‘beso’, ‘beijo’ o ‘bacio’, que se usan en otras lenguas de nuestro alrededor, llegan a nosotros a través del latín, pero manteniendo su origen celta”.

Un niño disfruta ayer de la jornada con un libro en uno de los puestos del Festival Art for Change. / Gonzalo Núñez

Todo ese trabajo de investigación se plasmó en una inmensa variedad de objetos decorados o con alusiones a esa cultura celta: colgantes, marcapáginas, pulseras, láminas, recreaciones de castros, distintos tipos de juegos, jabones, bolsas estampadas, velas e incluso con la recogida de diversas hierbas aromáticas con la que los celtas elaboraban remedios vecinales e infusiones que aún hoy perviven.

La elaboración de este sinfín de objetos combina el trabajo manual de alumnado y profesorado y el empleo de las nuevas tecnologías a través del programa “Polos creativos” de la Consellería de Educación, que permite a los centros disponer de máquinas de corte láser, plotters o impresoras.

El Festival Art for Change tiene un marcado carácter solidario porque todo ese material que plasma el trabajo de investigación y diseño del alumnado se ponía ayer a la venta. Una venta con fines benéficos porque la recaudación se repartirá entre la Asociación Amencer, que trabaja con personas con parálisis cerebral, y A Illa dos Ratos, que contribuye a divulgar el patrimonio cultural y natural de O Morrazo a través de rutas guiadas. “Estuvieron en el instituto con alumnado y profesorado para darnos a conocer realidades que están a nuestro alrededor y que desconocemos”, destacaba Asun Sóñora.

Uno de los puestos del Art for Change, ayer en la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu. / Gonzalo Núñez

La jornada fue muy intensa y comenzó muy temprano, con la elaboración de una alfombra floral entre los jóvenes e integrantes de la Asociación Cunchas e Flores, y a lo largo de todo el día hubo poesía, talleres, la representación teatral “A lenda de Breogán” y un taller didáctico en el Museo Massó llamado “Con A de astrónomas”. El cierre fue con música, gracias a los conciertos de Muriel, Diving Through Jellyfishes, Napalm y Sons of Asgard.

Como siempre la literatura estuvo muy presente en esta feria y más aún este año, que se desarrollaba en la nueva biblioteca de Bueu. La mayoría de los centros trajeron consigo libros sobre la historia, costumbres, leyendas y remedios medicinales de los celtas. Y aquí no podían faltar los dos galos más famosos de la literatura: Astérix y Obélix, cuyas historias siguen siendo imprescindibles para pequeños, jóvenes... y los no tan pequeños ni jóvenes. Hasta había un “photo call” para inmortalizarse junto a los dos personajes. ¡Qué el cielo no caiga sobre nuestras cabezas!

Suscríbete para seguir leyendo