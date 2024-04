La Policía actuará en las playas con un acuerdo con la Guardia Civil ante la imposibilidad de un convenio

La Junta Local de Seguridad de Cangas logró a duras penas salvar los muebles y se ofrecieron solo soluciones provisionales para que la circulación de entrada y salida de las playas en Cangas no sea un caos. El subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, dejó claro, como temía el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que el establecimiento de un convenio para que la Policía Local entrara en competencias de la Guardia Civil de Tráfico era imposible, porque así lo determinaba la Abogacía del Estado, que defiende que las competencias de unos y otros están determinadas por ley. Pero sí que puede haber acuerdo de colaboración, que parece es lo que hubo siempre, aunque camuflado como convenio; de hecho la prueba más significativa de que no hubo convenio es que el acuerdo no está firmado entre el subdelegado del Gobierno y la Alcaldía de Cangas.

Agentes de la Policía Local en motocicleta en la zona rural. | // FDV / Juan Calvo / G.M.P.

Así que Abel Losada considera que Policía Local y Guardia Civil pueden trabajar al amparo de un simple acuerdo. La Junta Local de Seguridad de Cangas acordó en este asunto crear una comisión de seguimiento y que el Concello realizará un mapa donde se recojan las vías urbanas, donde tiene competencia la Policía Local, y las vías interurbanas, donde la competencia es de la Guardia Civil. Con posterioridad se firmaría el acuerdo de colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico y la Alcaldía de Cangas. Claro que este trabajo, como bien manifestó Abel Losada, es prácticamente imposible que esté concluido en verano. Así que ahora todo es una cuestión de voluntad de colaboración para que la Policía Local ayude a la Guardia Civil en los trabajos de regulación de tráfico en vías interurbanas.

Abel Losada manifestó que había que el mapa era principal porque el urbanismo cambiaba, “no son las Tablas de la Ley de Moisés” y que el ámbito de actuación se iba a revisar en función de las nuevas delimitaciones.

El subdelegado del Gobierno manifestó su preocupación por las emergencias. Aseguró que es lo prioritario, lo que se pretendía asegurar en cualquier operativo. Hizo hincapié en que su atención estarían garantizadas por uno u otro cuerpo y manifestó que lo de menos era quien debía a retirar un vehículo que había aparcado mal, obstaculizando la entrada de una casa. Se le hizo ver a Abel Losada que la retirada de vehículos no era algo anecdótico, que había fines de semana en los meses de verano en los que la Policía Local había multado a 200 conductores por esta cuestión. El subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de Cangas coincidieron en que ese servicio se realizaría en función de la disposición en ese momento de la Guardia Civil o de la Policía Local.

En cuanto a la delimitación de las vías urbana e interurbanas en el Concello de Cangas, lo cierto es que no hubo cambios con el paso de los años o, si los hubo, fueron mínimos. Así que desde la Policía Local se comentó que el trabajo al que hace alusión Abel Losada, que en su opinión no daría tiempo a hacerse antes del verano, estaba ya prácticamente hecho. Que antes del verano podría ser presentado perfectamente para firmar ese acuerdo de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico.

Ni Abel Losada ni la propia alcaldesa de Cangas supieron dejar claro a qué cuerpo le tocaría intervenir en casos concretos como los que se mencionaron de vehículos que obstaculizan salidas de viviendas y se dejó caer que sería la comisión de seguimiento la que abordaría este tipo de cuestiones.

Sin un arreglo económico de un trabajo que se supone a mayores

Aunque no era cuestión de la Junta Local de Seguridad, porque entra en una competencia que es exclusiva del Concello de Cangas, el tema económico planteado por la Policía Local de Cangas ante la falta de efectivos no se abordó ni de refilón. Sí dijo la regidora local en comparecencia ante los medios que la Policía Local trabajaba con turnos de tres patrullas y que próximamente se iban a aumentar el número de efectivos, con nuevas contrataciones. La Policía Local considera que ya realiza esfuerzos en la actualidad para cubrir todos los turnos y su presencia en las vías interurbanas sería un trabajo a mayores, porque ahora mismo ya estaban utilizando sus días libres para completar las patrullas. Así que sí que había un problema económico que abordar, por mucho que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, dijese que los policías locales iban a trabajar las mismas horas al día, aunque tuviesen que atender la zona de playas. Este asunto se abordará en otra reunión sectorial.

