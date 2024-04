La Policía ya tiene su informe de competencias en vías locales y no podrá sancionar en Cabo Home

Lo había adelantado el miércoles la Policía Local de Cangas al finalizar la Junta Local de Seguridad: “El informe de delimitación de zonas urbanas e interurbanas está prácticamente finalizado”. Y tenía razón. Ayer se cargó en el expediente de la Junta Local de Seguridad y se remitió a la Jefatura Provincial de Tráfico. En él se indica que la Policía Local debe vigilar y denunciar las infracciones en vías urbanas (aquellas dentro de un poblado), así como en las travesías (tanto si es titularidad del municipio, Diputación, Xunta y Estado). “El municipio debe tramitar y la alcaldesa sancionar solo las infracciones cometidas en vías urbanas y en las travesías de carácter urbano. El municipio solo debe regular, ordenar y gestionar (acordar sentidos, semáforos, señales, usos de vías) las vías urbanas de su titularidad”.

Policía Local en la playa de Barra. | // SANTOS ÁLVAREZ / Juan Calvo

También solicitó la Policía Local al arquitecto municipal la elaboración de un plano topográfico de la delimitación perimetral exacta de las vías urbanas, travesías urbanas y zonas que estarían dentro del denominado casco urbano. En las apreciaciones finales se señala que “las pistas o viales rurales como Cabo Home no son ni urbanas ni travesías, por lo tanto, no le correspondería a la Policía Local, ni al Concello ninguna competencia relacionada con la vigilancia, la denuncia y la sanción, aunque fuese (que no lo son) viales de titularidad municipal. En este último caso sí le correspondería al Concello únicamente la ordenación gestión. Si la zona puede entenderse urbanizada (aceras, alumbrado, alcantarillado, edificaciones… y otras, como Rodeira) y si se considera ésta como vías urbanas (dando igual titularidad) la denuncia correspondería a la Policía Local y a la sanción a la alcaldesa. Pero si esas vías de playa, de carácter urbano, no son titularidad municipal, si bien la denuncia y sanción corresponde al Concello, la regularización y ordenación del tráfico no corresponde a la Policía Local, sino al titular de la vía”.

La Policía Local no entiende muy bien que no pueda existir convenio con la Subdelegación del Gobierno. Considera que si no puede haber convenio, tampoco puede haber acuerdo, porque sería también ilegal y la única fórmula que quedaría, como ya se hizo otras veces, es decreto de la Alcaldía para que la Policía Local actúe en la zona rural. El decreto se podría recurrir y llegar a los tribunales, que podrían con una sentencia clarificar para siempre esta situación que se repite todos los años.

La Policía Local de Cangas sabe perfectamente que este verano va a atender de una forma u otra el tráfico de playas, no lo oculta en absoluto, pero también quiere que se entienda que es un trabajo a mayores. Y no solo se trata de convenios o acuerdos con la Guardia Civil, o mejor dicho, Subdelegación del Gobierno, también el Concello de Cangas necesita fijar criterios de competencia con otras administraciones, como puede ser con la Xunta de Galicia, en el caso del espacio Red Natura, que ocupa gran parte del territorio de O Hío, sobre todo el que queda en zona de playas, como la de Melide o toda la Costa da Vela. De hecho, en la Junta Local de Seguridade celebrada el miércoles estuvo presente un representante de la Policía Autonómica. También hay que mencionar que no se renovó el convenio con Portos de Galicia, donde la Policía Local no puede intervenir, ni retirar vehículos, por muchas llamadas que realice la gente. Como asegura la Policía Local, hay mucha gente que desconoce esta circunstancia. El principal aparcamiento del frente marítimo está en territorio de Portos de Galicia, entre la lonja y la estación de autobuses.

La alcaldesa recuerda que el conflicto no afecta a la seguridad

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido y la propia Policía Local recuerdan que el conflicto está relacionado solo con la regularización del tráfico en la zona rural, porque para otras cosas sí que la Policía Local puede actuar en esta zona, por lo que pide tranquilidad a los vecinos. La regidora local teme que este conflicto la población lo pueda entender como una falta de vigilancia de la zona rural por parte de la Policía Local en temas de seguridad, y no es cierto. Recuerda que Cangas mantiene todos los días 3 patrullas que recorren todo el municipio de Cangas y van allí donde se les llama. Hay un teléfono al que la gente siempre puede llamar y que va a ser atendida por un Policía Local, no por un contestador automático. Es una cuestión que la alcaldesa quiere dejar claro.

Hay que recordar también la postura que desde un principio siempre mantuvo el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, en este asunto. Su intención siempre fue que la Policía Local tuviera competencias en todas las vías de municipio.

