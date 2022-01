Han pasado dos meses desde que Abel Caballero fuera por primera vez "a divertirse" al plató de El Hormiguero y esta noche, el regidor de la urbe olívica repite presencia con Pablo Motos. En esta ocasión lo hará para saldar una cuenta pendiente, según anunciaba su presentador. Y es que el alcalde de Vigo no será el único invitado de este jueves en Antena 3. Se medirá en "duelo" con Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad de Cantabria, por saber quién es más popular de los dos.

Ambos aseguraron en su momento en el espacio de las populares Trancas y Barrancas que eran más populares que el otro. "Tengo más años, salgo más en televisión y llevo 24 Hormigueros", apuntó Revilla. "Yo ganaría por goleada, porque además de ser alcalde de Vigo, soy el alcalde de los alcaldes: a mí me conocen en 1.131 ayuntamientos de España", contestó Caballero aquel mes de noviembre.

Esta noche se desvelará el ganador de ese enfrentamiento. De momento, el tirón mediático del alcalde de Vigo gana muchos enteros, sobre todo desde que Vigo celebra "la mejor Navidad del mundo".

Su presencia en espacios televisivos más distendidos suele ser habitual, hasta el punto de que las navidades para el regidor se convierten en un 'tour' de bolos, día sí día también, con Caballero siempre en pantalla.

Pero es que su ruta televisiva navideña ya empieza en verano, estación en la que Caballero empieza a anunciar novedades para diciembre. Esta anticipación sorprende, y se incluye en escaletas como la del programa de Cristina Pardo, de la Sexta, "Liarla Pardo", que conectó con el regidor en junio del año pasado.

Los de Nuria Roca o Cristina Pardo son solo dos de los muchos platós que, bien a través de una conexión en directo desde Vigo, o presente físicamente en los estudios de la cadena de televisión en cuestión, ha pisado uno de los políticos más populares, y, seguramente, de los pocos alcaldes que identifican casi todos los españoles. Repasamos algunos de sus intervenciones en televisiones nacionales.

Todo es mentira, con Risto Mejide

El 31 de enero de 2019, Abel Caballero entraba en directo para este programa de sobremesa de Cuatro, donde, entre otras cosas, hacía balance del éxito de las luces de Navidad. Caballero hizo gala de buen humor y contrarrestó la ironía del popular presentador con retranca gallega. Risto Mejide preguntó al alcalde cuál de sus eslóganes era su favorito y el regidor no lo dudo: "¡Os quiero, os quiero y os quiero!", una de las frases más recurrentes de Caballero para expresarle su afecto a los vigueses. El presentador sacó a colación la especial querencia del alcalde por el inglés y éste le retó a continuar la entrevista en idioma de Shakespeare, zanjando así el tema.

Sálvame, con Carlota Corredera

En este caso, se trató de una sorpresa para la presentadora viguesa, que estaba de cumpleaños. Ocurrió el 21 de julio de 2020 y esa tarde, Abel Caballero, se plantaba en el plató de 'Sálvame' para darle los parabienes en su nombre y en el de toda la ciudad. "Te queremos", le dijo a una emocionada Carlota Corredera, momento en el que incluso amagó con arrancarse con el 'Happy Birthday".

El programa de Ana Rosa

Abel Caballero tuvo varias apariciones en el programa de la reina de las mañanas, aunque uno de los más recordados fue en el que el alcalde de Vigo protagonizó un tenso cara a cara con la directora durante una entrevista que ésta le realizó. Los remanentes municipales y su no aprobación por parte del Congreso de las modificaciones que el Ministerio de Hacienda quería hacer en cuanto a los ahorros de los ayuntamientos encendió la intervención de Caballero aquel día, como presidente de la FEMP. “La decisión de ayer nos llevó de 15.000 millones disponibles a 0”, le expuso Caballero, a lo que Ana Rosa le respondía: “O sea, quiere decir usted que 190 diputados han querido que no cobren los ayuntamientos 15.000 millones de euros… ¡Hombre no! ¡Hombre no! Alcalde, usted ya sabe que le quiero, a usted y a sus luces, ¡pero no! ¡Todos no pueden estar equivocados y usted tener la razón!”.

Un rapapolvo de la Quintana que ella misma suavizó en la misma frase, reafirmando la admiración que le profesaba desde hace tiempo. Fue en 2018, con motivo de los millones de led que lucirían esas navidades en Vigo, que la presentadora declaró en su programa: "Me pongo hasta de pie", y vestida de rojo pasión, se levantaba de su silla para declarar su admiración por Abel Caballero: "Soy muy fan del alcalde de Vigo". La 'reina' de las mañanas daba paso así a un vídeo, que llevaba al regidor a convertirse en trendig topic, en el que anunciaba el alumbrado.

El hormiguero, con Pablo Motos

Era la primera vez que el regidor pisaba el plató de "El Hormiguero" y lo hizo entusiasmado, asegurando que en Vigo todo el mundo le paraba por la calle para decirle que no se iban a perder el programa. Aquel 22 de noviembre del pasado año el paso de Abel Caballero por "El Hormiguero" superaba la cifra de los dos millones y medio de espectadores, y alcanzó un 15,4% de share.

Zapeando, con Dani Mateo

Abel Caballero fue invitado all programa “Zapeando”, que se emite en horario de sobremesa en La Sexta, y que conduce el humorista Dani Mateo. El motivo de esta intervención se debió a "una de las mayores injusticias del año", según aseguraba entonces el presentador. "Que Vigo no haya entrado en el ranking de las ciudades con mejores luces navideñas de Europa. Aquí estamos muy indignados, pero no puedo imaginar el disgusto que debe tener Abel Caballero", apuntaba el presentador.

El cameo en la promo de Antena 3

La cadena privada de televisión Antena 3, en su reciente anuncio promocional con temática navideña, incluyó un cameo de Abel Caballero para cerrar el 'spot'. La historia de esta pieza comienza en el salón de una casa antes de una cena familiar. Una niña pregunta: "¿Mamá, este año puede venir mi amiga Ana?". Y a partir de ahí surgen más voces que le van preguntando a esa mamá si pueden invitar más gente a su Navidad, y el colofón a los rostros conocidos que repasa el simpático anuncio lo pone el regidor de la urbe olívica: "¿Se puede venir el alcalde de Vigo?". Se gira el picaporte y tras la puerta está Abel, que con dos palmadas enciende la iluminación festiva para asegurar "que empieza la Navidad en el planeta". Tampoco podía faltar su clásico "¡Viva Vigo!".

Con su clon, en Late Motiv de Buenafuente

La presencia de Abel Caballero en Late Motiv, programa que cerraba su telón el pasado mes de diciembre, ha sido constante en las últimas temporadas. Infinidad de alusiones, memes, imitaciones y un sin fin de 'sketchs', con el genial imitador de personajes Raúl Pérez como colaborador necesario, el programa que dirige y presenta Andreu Buenafuente en #Cero de Movistar hasta llegó a crear una sección exclusiva sobre Vigo y su alcalde. "Es la primera vez que probamos esto", anunciaba Buenafuente aquel día. Entonces el programa lanzó la cabecera de la nueva sección titulada "Y mientras tanto, en Vigo...", expresado con un exagerado acento gallego. El humorista se dirigía al público en su monólogo inicial para justificar la sección: "¿Por qué, Vigo? Porque allí viven en su mundo aparte, gracias a su alcalde, Abel Caballero, un hombre de luz, la alegría hecha hombre".

Uno de los grandes momentos de esta 'estrecha relación televisiva', fue el encuentro del regidor con su clon 'oficial', el humorista y genial imitador Raúl López, que el pasado mes de noviembre se desplazó a la urbe olívica para realizar un reportaje del encendido de las luces que se emitiría días después el programa de Buenafuente. 'El otro alcalde' clonó al regidor gallego y sacó todo su arsenal de frases y citas que acostumbra a atribuir a su personaje, para meterse hasta al mismo Abel en el bolsillo, con el que además tuvo un encuentro. "¡Mira, llevamos la misma corbata", le dijo el alcalde. Por su parte el colaborador de 'Late Motiv' le mostró una factura de la luz que ocupaba varias hojas, a la que Caballero reaccionó 'ipso facto': "La factura de la luz pásasela a Madrid que yo la tengo a plazo fijo".

Su aparición en el programa era casi una cuenta pendiente que por fin se pudo saldar, teniendo en cuenta la importancia que tanto se le ha dado al político en el espacio de Movistar. Hasta el punto, que sólo un mes después, cuando se emitió el último programa en la historia de 'Late Motiv', el pasado 23 de diciembre, Abel Caballero volvía a estar presente. Esta última gala contó con el emotivo discurso de su presentador, que después de dar las gracias a todo el equipo por su colaboración, procedió a dar paso a un 'sketch' donde rostros conocidos de la política nacional e internacional narraban sus planes de futuro en este campo como Díaz Ayuso o Toni Cantó. Y entre unos y otros, el mítico "Viva Vigo!" y la sonrisa de Abel Caballero reaparecían en pantalla para anunciar que por fin, el alcalde más mediático, había logrado alcanzar su sueño de "plantar" una noria en Marte.

Salvados, con Gonzo

Ha sido la aparición televisiva más reciente de Abel Caballero. Ocurrió el pasado domingo y fue un encuentro entre paisanos. Y es que Fernando González "Gonzo", no sólo es uno de los mejores 'interrogadores' del panorama comunicativo español, sino que además es vigués, así que le entrevista se tornaba muy atractiva. En una hora de programa, el alcalde tuvo tiempo de hablar de todo y como siempre, dejó auténticos momentazos y escenas de lo más divertidas. Pero además de hacer reír a los espectadores, también supo reírse de si mismo. Esto ocurrió, por ejemplo, con un vídeo que le hizo llevarse las manos a la cabeza. "Usted hace cosas que se graban y llegan a todos lados" le dijo Gonzo antes de ponerle las imágenes. Entre risas, el acalde de Vigo aseguró "eso fue una calamidad. Era imposible hacerlo peor". En el vídeo se le puede ver en uno de los vídeos más virales, en el que baila el 'swish swish'.

Esta noche, Abel Caballero sumará una intervención más a su "gira", esta vez para estar en "El Hormiguero". Comparte así cartel mensual con una de las estrellas de Hollywood, y es que el actor Will Smith estuvo invitado en el programa de Pablo Motos el pasado 20 de enero.