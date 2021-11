Raúl Pérez no pasó desapercibido el pasado sábado en Vigo. Ni siquiera para su personaje imitado, el alcalde de la ciudad, que se mostró encantado con su visita, e incluso le siguió el juego para el reportaje que había venido a grabar. El colaborador del programa de Movistar 'Late Motiv', donde hace tiempo sorprendió con esta divertida 'clonación' del regidor gallego, que ya ha incluido como una de sus imitaciones estrella en su lista de personajes, se desplazó a la urbe de "los 11 millones de luces led" para encender la Navidad viguesa a su manera. Y tanto que la encendió. Fue, para sorpresa de vigueses y visitantes, una atracción más, entre las que el alcalde verdadero había programado para ese gran día de fiesta.

Andreu Buenafuente, cuyo programa está llegando a su fin, parece estar despidiéndose de su 'late night' por todo lo alto. Quizá por eso, no desaprovechó la ocasión de enviar a uno de los protagonistas de la sección "Y mientras tanto en Vigo...", el humorista Raúl Pérez, a este despliegue navideño de la ciudad olívica el mismo día en el que se encendían los 11 millones de luces led y en el que también se ponían en marcha las atracciones que hacen de Vigo la 'capital mundial' de estas señaladas fiestas.

Despertando un fervor, casi a la altura de su imitado, el cómico se daba un baño de masas por las iluminadas calles de la ciudad, el día del encendido, por lo que muchos esperaban con ansias la emisión de esas imágenes, y más después de que el propio Pérez colgase en su cuenta de Instagram una foto tras el atril para apretar el botón que daba el pistoletazo de salida a la Navidad viguesa.

Un 'feed' que incrementó más si cabe las expectativas de todos de cara a ese esperado reportaje que finalmente 'Late Motiv' emitiría la noche del pasado martes. Eso sí, Andreu Buenafuente se encargó de 'enganchar' a la parroquia viguesa y al resto de sus espectadores, el día anterior, con un adelanto en el que ya se vislumbraba cómo había discurrido ese paseo de 'el otro Abel Caballero' bajo las luces de la ciudad olívica.

El Martes 23 de noviembre en @cero... nuestro Abel Caballero en Vigo. pic.twitter.com/7LqIjGqwuT — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 22 de noviembre de 2021

Fueron 40 segundos de aperitivo que por fin, la pasada noche, dieron paso a más de cuatro minutos de reportaje, en el que Raúl Pérez demostró porqué se ha ganado el título de clon 'casi oficial' de Abel Caballero. Paseó por la ciudad, habló con la gente, también bailó el Swish, Swish con algún vecino, y disfrutó de las atracciones, aunque a su manera. El otro Caballero se montó en un caballito del Tío Vivo, y también se atrevió con la noria gigante, donde intentó disimular, con humor, el mal rato que se llevó: "Uy, uy, uy!.. ¡Qué bien lo estoy pasando!", gritaba desde lo alto, con gesto de cierto mareo, mientras decía "¡11 millones de Biodramina!, y diréis, ¡qué necesidad había!". Y es que el humorista no dejaba de agarrarse a los barrotes del cesto desde donde "¡se ve Nueva York; fuck you, Nueva York!, gritó.

'El otro alcalde' sacó todo su arsenal de frases y citas que acostumbra a atribuir a su personaje, para meterse hasta al mismo Abel en el bolsillo, con el que además tuvo un encuentro. "¡Mira, llevamos la misma corbata", le dijo el regidor. Por su parte el colaborador de 'Late Motiv' le mostró una factura de la luz que ocupaba varias hojas, a la que Caballero reaccionó 'ipso facto': "La factura de la luz pásasela a Madrid que yo la tengo a plazo fijo".

¡Una, dos y LEDS!



Así vivieron los dos Caballeros el #EncendidoDeVigo.



¡Viva Vigo, viva su alcalde y viva @RaulPerez_76! pic.twitter.com/iLi1qcEqAV — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 23 de noviembre de 2021

Visitó la bola gigante a la que le llamó "Bola Toni Cantó, porque cambia de color; !se me ocurrió a mí solo!", añadió. También hizo un guiño ante el otro gran árbol de Navidad iluminado, la araucaria natural de la Alameda, ante el que confirmó que "Está claro que Vigo es la po...", en clara referencia a su forma espigada y alargada.

Y entre la muchedumbre que le coreaba ¡Alcalde, alcalde!, y a quién 'el otro Abel' bautizó como "¡hijos de los led, quedáis inaugurados como belén viviente!", por fin pulsó la tecla del encendido, frente al árbol gigante -el artificial-: "!Uno, dos y leeeed!", gesto que repitió varias veces para 'iluminar' todo el planeta: "¡Esta por Canarias, y por Narnia, y por Mordor!". Y así se despedía, eso sí, junto al verdadero Abel, al tiempo que cantaba el hit navideño de Mariah Carey: "¡All I want for Christmas is luuuz!".