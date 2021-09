Con dinosetos en vez de caballos, y neones en lugar de peones, la versión más cómica de Abel Caballero -el imitador oficioso del alcalde de Vigo, Raúl Pérez- disputaba una partida de ajedrez frente a Andreu Buenafuente, en la emisión de anoche del programa 'Late Motiv'. El personaje del regidor es uno de los innumerables que el humorista tiene en su repertorio, y de los más recurrentes en el espacio que conduce el presentador catalán. Cuando llegan 'noticias' desde Vigo, pronto recogen el testigo, bien el propio Buenafuente en sus monólogos, o Raúl Pérez con una de sus geniales imitaciones.

Y este pasado fin de semana, Vigo fue escenario de una partida de ajedrez entre su alcalde y el mítico Anatoly Kárpov, que sin duda fue petróleo para estos grandes del humor.

Vigo, capital mundial de lo que le dé la gana a Abel Caballero. Posted by Late Motiv de Andreu Buenafuente on Tuesday, September 28, 2021

Previamente a la performance ajedrecística, Buenafuente recibió a Raúl Pérez que llevaba un llamativo y colorista traje "diseñado por Ágatha Led de la Prada": "vengo discretito para lo que soy yo", ironizó el imitador del alcalde.

El conductor de 'Late Motiv' aludió a ese duelo de Caballero con el que fuera campeón del mundo de ajedrez, y es que "para jugar al ajedrez hay que tener muchas luces, y a mí me sobran", le comentó su invitado. Un enfrentamiento que terminó en tablas, "porque hicimos una partida galega, ni pa ti ni pa mí". El alter ego del regidor aprovechó la ocasión para anunciar que su próximo reto será que "Vigo se convierta en la capital mundial del ajedrez, y tengo hasta nombre para una serie: GamVigo de dama".

La partida de ajedrez

Y empezó el juego entre Buenafuente y el otro Abel Caballero sobre un tablero cuyas piezas habían sido tuneadas para la ocasión. "Mis torres son de alta tensión", explicó el imitador. Además, en vez de caballos tenía dinosetos, y a los alfiles les cubría un gorro muy navideño. "Son alfiles 'Noel', que si lo mueves, suenan los villancicos por el mégafono, ¡tres millones de villancicos grabados!", exclamó, al tiempo que sonaba una canción navideña en el plató. Pero finalmente, se decidió por mover "uno de mis peones, a los que yo llamo neones".

Buenafuente también tenía fichas un tanto especiales, aunque le faltaba la pieza del rey. "No está. Es que se ha ido a Emiratos", comentó el presentador a su contrincante. El reloj que marca los tiempos tampoco era el usual de esta disciplina. En su lugar había uno de arena, porque "es un reloj galego, no sabes si sube o si baja", explicó el personaje de Caballero que durante su intervención, no desaprovechó la ocasión para bailar y cantar a voz en grito "¡Vigo, Vigo, Vigo!".