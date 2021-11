El alcalde de Vigo suma una parada más en su ‘tour’ televisivo al que ya nos tiene acostumbrados desde que las navidades de Vigo son, en su opinión, “las mejores del mundo”. En esta ocasión, Abel Caballero fue el invitado de este miércoles en el programa “Zapeando”, que se emite en horario de sobremesa en La Sexta, y que conduce el humorista Dani Mateo. El motivo de esta intervención se debió a "una de las mayores injusticias del año. Que Vigo no haya entrado en el ranking de las ciudades con mejores luces navideñas de Europa. Aquí estamos muy indignados, pero no puedo imaginar el disgusto que debe tener Abel Caballero", apuntó el presentador.

Así pues, la intervención del regidor a través de videollamada comenzó con su explicación al hecho de que la urbe olívica no figurara entre los destinos navideños más atractivos del continente, una lista que configura un portal de viajes internacional, en la que sí han entrado Málaga y Madrid. "No puede ser, Vigo no es una de las grandes navidades de Europa, sino la más grande y las luces de Vigo son las mejores del mundo en Navidad", insistió Abel Caballero, que aseguró que la noticia "está equivocada, ya que esta empresa se dirigió a nosotros diciéndonos que Vigo había sido preseleccionada, al tiempo que nos decía que si mandábamos una tasa se producía la promoción", algo que ya había explicado el alcalde a los medios de comunicación locales en las últimas horas, al aclarar que “no estoy dispuesto a pagar, ya que en Vigo tenemos otra forma de hacer las cosas”

El chascarrillo de Dani Mateo no se hizo esperar: "¿Qué pretende esta gente ya, alcalde, que ilumine Portugal?", expresa bastante indignado, al tiempo que afirma que si el alcalde quiere "nos salimos de Europa". Entonces Caballero tiró de orgullo, una vez más, para resaltar que "Vigo en luces de Navidad le gana hasta Nueva York", y destacó que está en la liga de "Londres, París y Tokio", pie que aprovechó el presentador para informarle que “son tan buenas, que mis padres prefieren ir a Vigo este año antes de verme a mí. Me abandonan, porque prefieren ver sus luces a su hijo"”.

Abel Caballero bromea sobre las luces navideñas: "¿Qué le pasó al de Nueva York que quiso competir conmigo? ¡que ya no es alcalde!" https://t.co/bF8GGrwwGw — zapeando (@zapeandola6) 17 de noviembre de 2021

Fue entonces cuando Caballero les invitó a hacer el programa desde Vigo cuando quisieran, y así poder ver el despliegue navideño de la ciudad. “No suena nada mal”, comentaron en la mesa del programa. Incluso algunos de los colaboradores como Lorena, Valeria y el propio Dani mostraron su deseo de ir a verlas este mismo año.

La intervención del alcalde concluía en inglés, ante la petición de Mateo, interesado en su conocimiento del idioma de Shakespeare. Una oportunidad que Caballero aprovechó para sacar pecho por su programa educativo de inmersión en el extranjero para los estudiantes vigueses, no sin antes, instar a Dani Mateo a que le avisara del día en que llegarán a Vigo sus padres, para hacerles un tour por todas las luces. “Mi padre le recompensará comprando gorras, que es su afición", le respondió el humorista y presentador de “Zapeando”