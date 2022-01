El mediático alcalde de Vigo, Abel Caballero ha vuelto a ser el protagonista de un programa de televisión, esta vez del reconocido 'Salvados' presentado por Gonzo en pleno prime- time de La Sexta.

En una hora de programa, Caballero ha tenido tiempo de reivindicar una vez más el papel clave de la ciudad de Vigo, de la importancia de la navidad y hasta de hablar de su futuro político, porque sí, parece que Abel Caballero tiene cuerda para rato. Estos son algunos de los mejores momentos del programa:

Campanadas 2023: mano a mano con Ayuso

Como no podía ser de otra manera, la navidad en Vigo ha sido uno de los temas estrella de la entrevista. Abel Caballero arrancaba el programa dejando claro que "la navidad de Vigo es mejor que la del Vaticano", y por si había alguna duda, se ha remitido a los buenos datos de estas últimas fiestas: más de cinco millones de visitantes en 60 días, "sin aglomeraciones y con mucha precaución", aseguraba el regidor vigués.

“Yo me pongo en un concierto delante de 100.000 personas para decirles que los quiero”

¿Frase de Alejandro Sanz o de Abel Caballero?#SalvadosCaballero pic.twitter.com/pxyzZ2AI3M — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

Uno de los momentos álgidos de la entrevista se ha producido al poco de empezar, cuando Caballero aseguraba que no tendría problema alguno en presentar las campanadas del año que viene, eso sí, "siempre y cuando salga Vigo y pueda hablar de Vigo", ha puntualizado.

Por cierto que Gonzo le ha preguntado si le importaría tener como compañera de show a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, a lo que el alcalde ha respondido que "no tendría ningún problema".

Pedro Sánchez: aprobado con nota alta

Nada más y nada menos que un ocho le pone Caballero al gobierno de Sánchez. Este ha sido uno de los momentos tensos de la entrevista, cuando Gonzo le recordaba a alcalde vigués que había apoyado a Susana Díaz, en su momento, y no a Pedro Sánchez: "Me equivoqué", reconocía Abel Caballero, que no tuvo reparos en asegurar que "Pedro Sánchez era una gran opción y Susana Díaz no habría podido hacerlo mejor en un momento como este, con un país tan fragmentado y con todo lo que supuso la pandemia".

“En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire” - A.Machado. #SalvadosCaballero pic.twitter.com/Nod1lxq1Q0 — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

Hasta el 2031 y más allá

"Mi vocación es Vigo, si me llamaran no sería ministro. Yo soy alcalde de Vigo y aquí terminaré mi carrera política", contestaba rotundamente Abel Caballero, que no ha dudado en asegurar que se volverá a presentar a las elecciones municipales los años que hagan falta ya que "gozo de muy buena salud".

De hecho, se ha marcado ya una nueva meta, y es que si ahora mismo lo votan el 68% de los vigueses, espera que en las próxima elecciones la cifra aumente hasta el 73%. La clave, según el alcalde es "borrar fronteras ideológicas para atender a la ciudadanía", a lo que añadió "yo voy por la calle y la gente me dice: "cuídese, que nos tiene que durar" ".

"No es lo mismos ser popular que populista"

Otra de las frases estrella del programa. Gonzo ha sacado a relucir algunos de los momentos más virales del alcalde de Vigo, como el video de la inauguración de Primak en Vialia, o como sus intervenciones de cada jueves en el programa "Vigo de cerca". Caballero asegura que no se trata de campaña electoral, ni de ganar votos, sino que "me gusta estar con la gente. Yo tengo que dirigirme a la gente para decirle que los quiero".

La entrevista ha dado bastante de sí, el alcalde de Vigo ha tachado de "lamentable" el papel del rey emérito, y hasta ha asegurado que no tendía problema en casar por lo civil a Feijóo.

Tras esta intervención, Abel Caballero asistirá el jueves de la semana que viene al programa de 'El hormiguero', para protagonizar un encuentro cara a cara con Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad de Cantabria, y poder así responder a la gran pregunta: ¿Quién es mas famoso de los dos?