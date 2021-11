Sólo los dos informativos de Antena 3 y el concurso 'Pasapalabra', de la misma cadena, ganaron en audiencia al alcalde de Vigo este pasado lunes. El paso de Abel Caballero por "El hormiguero" superó el número de espectadores de 'Masterchef Celebrity', de TVE, programa al que le faltaron varios miles de personas para alcanzar la cifra de dos millones y medio de televidentes, dato que superó el regidor gallego, logrando congregar frente al televisor a 2.529.000 personas, con un 15,4% de share.

Caballero siempre remó a favor del programa, que llevó la etiqueta #VigoEH, donde mostró su lado más campechano y cercano ante cualquier propuesta, pregunta o guiño que se le planteaba.

Las luces... también las del plató

Era la primera vez que pisaba el plató de "El Hormiguero" y lo hizo entusiasmado, asegurando que en Vigo todo el mundo le paraba por la calle para decirle que no se iban a perder el programa. Nada más sentarse en la mesa, primer vacile de Pablo Motos: "Alcalde: ¿Ves bien la iluminación del plató?". Tras encenderse todas, le respondió: "Así es otra cosa, lo he visto tímido". Céntrandose ya en los 11 millones de leds que luce Vigo, Caballero explicó que "había que retomar una tradición casi olvidada, tal vez por ideologías, que es la Navidad. Hay ciudades que se especializaban en ello, como Nueva York, Londres o París y yo dije: pues hay que superarlos. Y lo lanzamos. Y la verdad es que las luces en Vigo son un arte".

Latre, el 'alcalde bis'

Además de Raúl Pérez, otro de los humoristas que se atreven con la imitación del político gallego es Carlos Latre, colaborador habitual del programa. Y adornado cual árbol de Navidad, enfundado en varias guirnaldas de luces enrolladas en su su cuerpo, se presentó el actor caracterizado como el 'alcalde bis', al que Caballero le siguió el juego, en inglés o en castellano, y hasta se atrevió a repetir junto a su imitador y el presentador del programa su versión tan particular del baile 'swift.' “Parece que me estoy mirando en un espejo”, dijo el regidor verdadero al verlo. "El tipo es clavado a mí. Las luces, lucen bien. Es un crack".

Revilla, Feijóo, Pedro Sánchez, Joe Biden...

Durante la entrevista, salieron a relucir los nombres de otros políticos como el del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. "Hay una competición en España de quién es más popular si Revilla o tú", le planteó Motos. "Revilla es muy popular y yo le admiro mucho, pero... No, yo soy más popular que él". También habló de su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Todo lo que le planteo para mi ciudad lo cumple", contaba orgulloso un alcalde, quien sin embargo confesó que al principio estaba más cercano a Susana Díaz, pero "Pedro es un líder que está avanzando y es el nexo que garantiza el país".

En el otro lado de la balanza situó el presidente de la Xunta "¿Por qué te llevas mal con Alberto Núñez Feijóo?", le preguntó el presentador. "Me llevo mal, porque no atiende a mi ciudad y si no atiende a mi ciudad no hablo con él. Él tiene que atender a Vigo, porque es la primera ciudad de Galicia. Él tiene un proyecto en el que Vigo no forma parte. Vigo en Galicia es un verso suelto. No somos capital de provincia y podríamos serlo, no tenemos ninguna institución y podríamos tenerla. La política se hace de abajo arriba. Se hace con los que están ahí sentados".

“Él quiere una foto conmigo pero yo ya no quiero porque no atiende a mi ciudad” - @abelcaballero no se reúne con @FeijooGalicia desde 2015 #VigoEH pic.twitter.com/NWMF8ww7bF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 22 de noviembre de 2021

Lo dice un político que sabe lo que es ganar unas elecciones con amplia mayoría, y así lo recordó en el transcurso del programa. "En las últimas elecciones municipales tuve 68% de votos y eso es un caso insólito en Europa. A mí me vota gente del PP más que al PP. Yo borro fronteras ideológicas. La política municipal es para hacer cosas por la ciudad, para que la ciudad mejore más que andar con cuestiones ideológicas". En ese repaso a políticos, también recordó la invitación que le había hecho al anterior alcalde de Nueva York para que visitase Vigo en Navidad, "pero no vino, ¿y qué pasó con él?, que perdió la reelección", sentenció Caballero, al tiempo que anunció que se atreverá a llegar a la Casablanca para extender la invitación al mismísimo presidente de Estados Unidos. "Ahora quiero que venga Joe Biden y si no viene también le echarán", aseguró entre risas. Una invitación que, por cierto, también realizó al propio Pablo Motos, al que retó a hacer su programa en la urbe olívica. "No me líe, alcalde, no me líe", le respondió, el presentador.

Rueda de prensa con Trancas y Barrancas

Llegó el momento de las hormigas de peluche del programa, que asomaron su cabeza para plantearle al alcalde un cuestionario que titularon como la ‘Rueda de prensa ibérica’. Trancas y Barrancas lanzaron todo tipo de preguntas a un Caballero, quien, por ejemplo, tranquilizó al público, asegurando que lo del apagón energético "es una patraña". También contó que guarda en su casa una botella de licor café con la etiqueta de “Amado líder”, y que no la bebe "porque está para enseñar". Además confesó que no se sabe el tradicional conjuro de la queimada para alejar a los malos espíritus. “En realidad en Galicia nadie lo sabe, se improvisa”, contestó. Trancas y Barrancas quisieron pillarle con una pregunta sobre el percebe, incidiendo en su forma fálica, pero Caballero regateó la pregunta, respondiendo de manera tajante que "el percebe es el mejor marisco del mundo".

Otras declaraciones memorables

A nadie se le escapa que el alcalde de Vigo es hombre de frases tajantes, y durante el programa fue fiel a sí mismo dejando, entre otros, estos titulares: