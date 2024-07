El sorprendente truco de la Guardia Civil para guardar los objetos de la valor en la playa: la crema solar no es lo que parece

El verano es sinónimo de playa, mar, horas al sol y buenos atardeceres. Las altas temperaturas animan a disfrutar de jornadas en la arena donde refrescarse en el mar es una necesidad. Por eso, si eres un amante de la playa sabrás lo engorroso que es tener que turnarte con tus amigos o familiares para darte un chapuzón para no dejar las cosas solas.

Las playas se han convertido en un lugar muy atractivo para los ladrones. Es importante prestar mucha atención a nuestras pertenencias si no queremos llevarnos ningún disgusto y para ello la Guardia Civil ha compartido un sorprendente truco para que guardes todos tus objetos sin tener que preocuparte.

En su perfil de 'X' han dado la clave para disfrutar de un verano sin preocupaciones. Será tan sencillo como buscar objetos con forma de utensilio de playa, como falsos botes de crema o cepillos del pelo y guardar ahí nuestras pertenencias. Estos envases resultan perfectos para guardar pequeños objetos de valor como el móvil, las llaves o el dinero.

También existen otros métodos ingeniosos que recomiendan tanto la Guardia Civil como los expertos en seguridad playera. Por ejemplo, utilizar un pañal de bebé falso. Coloca tu móvil, dinero y llaves dentro de un pañal limpio, dóblalo como si estuviera usado y déjalo junto a tus cosas. Los ladrones rara vez se interesan en revisar pañales aparentemente sucios. Otra opción es camuflar tus pertenencias dentro de un paquete vacío de toallitas húmedas.

Otra alternativas menos recomendada es enterrar los objetos en la arena. Coloca tus pertenencias en una bolsa hermética y entiérrala discretamente bajo la toalla. Este método requiere un poco más de esfuerzo, pero es bastante efectivo. Con esta opción deberás tener cuidado porque puedes terminar perdiendo tus cosas.

Si prefieres no llevar objetos de valor a la playa, turnarse con tus amigos o familiares para vigilar las cosas es la práctica más lógica. Aunque no más recomendable será siempre evitar llevar objetos de gran valor a la playa. Si no es estrictamente necesario, es mejor dejarlos en casa o en un lugar seguro