Covelo estará presente nos Premios de Teatro María Casares

Tn total de 19 espectáculos competirán en calidade de finalistas por facerse con algún dos 16 galardóns que se entregarán durante a gala dos XXVII Premios de Teatro María Casares, que este ano se celebrará o 21 de marzo no Teatro Rosalía Castro da Coruña. Así o deu a coñecer a Asociación de Actores e Actrices de Galicia durante a Festa de Finalistas que tivo lugar no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.

Na categoría de “Mellor Texto Orixinal” está a dramaturga covelense Laura Porto por A Nai, un espectáculo de Amorodio Teatro que fala sobre a historia de tres irmás de Ribadavia: Lola, Amparo e Julia Touza, que axudaron a persoas que fuxían do nazismo durante a II Guerra Mundial. Para escribir esta obra, Laura Porto realizou, xunto ao resto do equipo, un intenso traballo documental recollendo testemuñas, entrevistándose coas voces da memoria aínda viva e recompilando cada un dos poucos datos que quedaron rexistrados. A valentía destas tres irmás dá vida a unha obra que tamén afonda no papel invisible de moitas mulleres, na maternidade ou na migración provocada polos conflitos sociais, bélicos e políticos.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, en nome do grupo de goberno felicitou a Laura Porto por esta nominación “que nos fai sentir unha ledicia inmensa e decatarnos da importancia de loitar polos nosos soños e de que vivir no rural, en Covelo, non é ningún impedimento para acadalos”. E salienta que “Laura Porto é un exemplo do rural activo, cultural e inquedo, tesouros que volven ás nosas aldeas e dos que non podemos deixar de sentirnos orgullosos”.

Logo de traballar este verán no país veciño de Portugal, a dramaturga Laura Porto, que tamén comezou este ano a colaborar habitualmente neste suplemento, recibe esta nominación con ilusión e con moitos novos proxectos na bandexa de saída, proxectos nos que non faltará o compromiso social, non só a través da abordaxe temática, senón tamén na metodoloxía de traballo que ten como obxectivo achegar o teatro á veciñanza de cada recuncho de Galicia, procurando o contacto directo cos colectivos máis esquecidos.