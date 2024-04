O epicentro do atletismo comarcal está no Porriño

O mundo do “running” ten unha cita no Porriño o vindeiro domingo 28 de abril nunha nova edición da “Porriño 10k”. O alcalde, Alejandro Lorenzo, e o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, presentaron a XV edición da proba a pé de pista, xunto cunha nutrida representación de directiva, equipo deportivo e atletas do Atletismo Porriño.

Como cada ano a clásica carreira OPK10, organizada polo Concello do Porriño e o club Atletismo Porriño, disputarase xunto coa proba OP5K, nun circuíto de 5 km no centro urbano homologado pola RFEA. A carreira de pitufos e chupetes non require de proceso de inscrición e poderán participar na mesma presentándose na liña de saída á hora estipulada.

A proba de 10K ofrecerá unha atractiva gama de premios en metálico para recoñecer o desempeño excepcional dos participantes. Haberá premios por clasificación aos tres primeiros en cada unha das categorías masculinas e femininas, de 500 euros para o primeiro posto, 350 para o segundo e 200 para o terceiro.

Co fin de recoñecer o esforzo e a dedicación que conleva a preparación e competición nunha proba desta natureza, outorgarase un premio especial de 500 euros á atleta feminina e/ou masculino que logre bater o récord na súa categoría.“Un ano máis seremos epicentro do atletismo podendo gozar de deportistas de primeiro nivel nas nosas rúas”, explicou o alcalde. “Podemos dicir que se trata da gran festa do atletismo, que cada ano reúne a miles de persoas na vila, entre participantes e público. E isto require dun gran traballo de organización que agradecemos menormemente ao club de Atletismo Porriño”.