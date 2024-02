Redondela falará galego durante a vindeira semana

“Da necesidade de fomentar o uso do galego entre a mocidade, xa que constatamos que o uso da lingua do país cada ano é menor”, explicou Aldán Santamarina, responsable de Dinamización Lingüística do IES Chapela, é de onde nace a iniciativa “Unha semaniña enteira”. Trátase dun reto, arroupado polo Concello de Redondela, que consiste en falar galego as 24 horas do día ao longo dunha semana, dende o luns 26 de febreiro ao domingo 3 de marzo.

Dende o Concello queren implicar na mesma a distintos sectores, desde todos os centros escolares ata os clubs deportivos, o cadro de persoal municipal, a hostalaría, comercios e praza de abastos. Para iso elaboráronse unhas chapas co rostro de Rosalía de Castro, pois esta é unha das actividades celebradas para conmemorar o seu día, que lucirán os participantes do reto co lema da campaña.