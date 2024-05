Vecinas de un edificio de Fragoso denuncian a la propiedad por acosarlas para que se vayan

“Érase unos nuevos inquilinos”. Es el título de un capítulo de la tercera temporada de la popular serie "Aquí no hay quien viva". En él, una empresa inmobiliaria que quiere hacerse con el edificio contrata a unos personajes para hacer la vida imposible a los vecinos y que tengan que vender más barato. Pues nada más cerca de la realidad. Y es que las residentes de un inmueble de la Avenida Fragoso, en el barrio vigués de Travesas, se han visto obligadas a denunciar a la sociedad propietaria del bloque por acosarlas para, supuestamente, intentar echarlas y poder comercializar con las viviendas “cuanto antes”. “Mi madre lleva residiendo en el edificio más de 30 años y tiene un título para ello. Si los nuevos dueños consideran que no tiene derecho a ello, que sea un juez quien lo dirima, pero no pueden ser víctimas de argucias y acoso para que abandonen el inmueble”, señala el hijo de una de las afectadas.

Concretamente, tras denunciar los hechos ante Policía Nacional y también en la Gerencia de Urbanismo, las residentes han interpuesto una denuncia en los juzgados de Vigo por un delito de hostigamiento inmobiliario, modalidad de los delitos contra la integridad moral recogida en el artículo 173.1 del Código Penal y penada con penas de prisión de 6 meses a dos años.

Desperfectos y perforaciones

Desde filtraciones por la perforación de la terraza superior de la vivienda, rotura de la cerradura del portal, bloqueo de la bajante que deriva en malos olores e insalubridad... Lo cierto es que estos sucesos se han repetido en el inmueble de Fragoso desde que la firma “Invierte & Sold” se hizo con el 72% del edificio en septiembre de 2023. “Intentaron llegar a un acuerdo ridículo con nosotros para que mi madre abandonara el edificio pero les dijimos que no. Y fue en navidades cuando empezó todo”, amplía el hijo de una de las residentes afectadas. Denuncia los hechos porque su madre “padece diversos problemas de salud; tiene un grado de discapacidad del 65% y está en tratamiento oncológico. Vive sola y está desprotegida y desvalida ante la situación”. “Ella tiene miedo, apenas duerme por la noche por si el techo de la habitación se le viene encima”, relata.

Más incidentes

Fue a finales de este pasado mes de abril cuando la mujer percibió cómo caían gotas de agua, independientemente del tiempo que hiciera. Tras inspeccionar la terraza, se encontraron con agujeros “realizados sin ningún tipo de justificación; nada más que con la finalidad de que el agua se filtrase a su habitación”.

Otro de los incidentes se produjo en las bajantes, concretamente se encontraron la bajante atascada por lo que, en la casa de la otra inquilina, “el baño estaba lleno de aguas fecales”. “Habían atravesado una baldosa en la propia bajante del desagüe”, recoge parte de la denuncia. “Corren aguas fecales por las escaleras del edificio, lo que lleva a peligros a mi madre por resbalar. No pueden tener una calidad de vida digna”, denuncian.

Sin cerradura en el portal A mayores, también se ha procedido presuntamente por parte de la propiedad a retirar la cerradura con la que contaba el portal de acceso al edificio. “No hacen más que comprometer la seguridad de quienes viven allí. Todos tienen título para estar, por lo que no entendemos toda esta situación. Y menos cuando el proceso está judicializado”, completan los afectados.

