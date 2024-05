BBVA sondea a Sabadell para una fusión, que crearía el segundo banco de Galicia

Tres años y medio después de la ruptura de las negociaciones para absorber el Sabadell por no querer elevar su oferta económica por el banco de origen catalán, el BBVA se vio obligado a confirmar ayer su intención de “iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades”. Al contrario de lo que suele ser habitual, la operación ha trascendido en una fase muy inicial por una filtración en el Reino Unido, donde se ubican los principales bancos de inversión que asesoran este tipo de transacciones. De hecho, el Sabadell ha asegurado que no era consciente de los planes del segundo banco español. La entidad, así, se limitó a apuntar que ha recibido “a las 13.43 horas del día de hoy una propuesta escrita indicativa” del BBVA para una fusión. Los detalles de dicha propuesta no han trascendido y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no los reclama, salvo que se produzca una filtración, porque son solo un planteamiento inicial.

La noticia fue adelantada por el corresponsal del medio británico Sky News en la City de Londres (uno de los mayores centros financieros del mundo), quien indicó que el BBVA fichó a los bancos de inversión JP Morgan y UBS como asesores.

De ir adelante, la operación también alumbraría el segundo gran operador del mercado financiero de Galicia con 177 oficinas, solo por detrás de Abanca (435) y superando a Santander (150) y Caixabank (143). Sabadell tiene marca propia en la comunidad, el Sabadell Gallego, tras hacerse con el negocio del viejo Banco Gallego en una subasta exprés en abril de 2013; e incluso un consejo consultivo donde están los directivos de algunas de las principales empresas gallegas. Su balance al cierre del primer trimestre del año rozó los 9.000 millones de euros, con un saldo en inversión de 3.755 millones y 5.200 millones en recursos. Solo entre enero y marzo, el grupo sumó 2.849 clientes (1.735 particulares y 1.114 empresas). Su red en Galicia está formada por 64 oficinas (29 en A Coruña, 20 en Pontevedra, 10 en Lugo y 5 en Ourense) y 313 empleados.

BBVA es hasta ahora el cuarto banco con más presencia en la región. Dispone de 114 oficinas, según los últimos datos publicados por la patronal del sector, AEB, y unos 700 empleados. No hay cifras de su volumen de negocio total en Galicia, aunque el banco sí desveló hace unos días la incorporación de 7.000 pymes y autónomos en la clientela a lo largo de 2023, cuando su nueva financiación a negocios alcanzó los 2.600 millones de euros, un 20% más que el ejercicio anterior.

En el contexto nacional, si la operación saliese delante, algo que se retrasaría varios meses, la suma de los bancos daría lugar a una entidad con algo más de un billón de euros en activos totales (antes de los ajustes propios de este tipo de operaciones) y unos 626.000 millones de activos en España. El nuevo banco, así, podría superar por poco a CaixaBank (613.457 millones de activos totales) como primera entidad del mercado español, además de al Santander (468.807 millones en el país, frente a los 452.227 millones del BBVA). También recortaría posiciones respecto al Santander como primer banco español (tiene 1,8 billones en activos totales, frente a los 801.690 millones del BBVA) y podría competir por ser el tercero de Europa tras el francés BNP Paribas y el propios Santander. Por balance, el Sabadell supondría en torno al 22,7% de la nueva entidad resultante.

Como en toda operación de este calado, en cualquier caso, la cuestión clave es el precio (además del reparto de poder). Si se sigue el modelo de las negociaciones de 2020 y de lo que es habitual en el sector bancario, se instrumentaría mediante un intercambio de acciones, con lo que es fundamental la valoración del Sabadell que proponga el BBVA. Hace tres años, cuando el banco de origen catalán atravesaba un mal momento, el grupo de origen vasco realizó una valoración considerada inaceptable por el Sabadell y las negociaciones se rompieron, según algunas fuentes por una diferencia de en torno a 200 millones de euros.

Desde entonces, sin embargo, el valor bursátil del Sabadell se ha disparado gracias al cambio en el modelo de gobernanza (el presidente, Josep Oliú, dejó de ser ejecutivo y el consejero delegado, Jaume Guardiola, fue sustituido por César González Bueno), la reestructuración del negocio y el viento favorable de la subida de los tipos de interés.

Las acciones del banco han subido de los 0,302 euros previos al anuncio de las negociaciones en 2020 a los 1,737 euros de este lunes, con lo que el valor bursátil de la entidad se ha disparado en torno a un 452%, de los 1.700 a los 9.400 millones de euros, a los que habría que sumar la prima que pagaría el BBVA. En 2020, el Sabadell esperaba obtener una prima del 30%.

De repetirse ahora, supondría aspirar a ser valorado en 12.220 millones, frente a los 2.210 millones de entonces.

Cuatro veces más caro que hace 4 años

La posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell vuelve al estrado. La entidad bancaria presidida por Carlos Torres confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contactos con su homólogo en Sabadell, Josep Oliu, de cara a “negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades”. No es la primera vez que esta operación se pone en marcha, pero la capitalización de ambas en bolsa no es la misma. Mientras que las acciones de Sabadell crecieron en bolsa un 364% desde el 27 de noviembre de 2020, fecha en la que se rompieron las últimas negociaciones, los títulos de BBVA subieron un 167,5%. Es decir, el banco presidido por Oliu vale casi cuatro veces más que hace cuatro años, cuando la acción tenía un precio de 0,3476 y la capitalización era de 6.924 millones de euros. Ese mismo día, el precio por acción de BBVA era de 3,958 y la capitalización era de 26.387 millones de euros. Tampoco es igual su evolución en los cuatro primeros meses del ejercicio actual: el Sabadell crece un 66,8% hasta el precio de 1,86 euros por acción y el BBVA sube un 22,5% hasta el precio del 10,06 euros por acción. Los analistas ven esta fusión como una manera del BBVA de aumentar su presencia en España. “Para BBVA sería aumentar su presencia en el ámbito español”, expone el analista de iBroker, Antonio Castelo, aunque “habrá que esperar a ver las condiciones de la operación”. La entidad bancaria cuantificó un total de 801.700 millones de activos en total repartidos en más de 25 países, aunque su fortaleza es México seguido del mercado español. “Es una sorpresa, pero en cierto sentido pone de manifiesto la dificultad de las entidades bancarias para crecer”, señala el analista de XTB, Joaquín Robles. Cuando caigan sus márgenes de interés por la relajación de los tipos de interés, los ingresos descenderán respecto a años anteriores y una forma de seguir al alza es a través de fusiones.