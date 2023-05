Como cada primeiro domingo de maio, mañá, celébrase no noso país o Día da Nai, e no Concello de Salceda de Caselas xa o estiveron festexando ao longo de toda esta semana as 32 persoas agraciadas con unha das tarxetas regalo que sorteou a Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda (Acisa). Trátase dunha campaña, organizada coa colaboración do Concello, na que se repartiron un total de 1.200 euros en tarxetas de 30 e 50 euros para gastar nos comercios asociados ao longo desta semana.