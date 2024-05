La guerra entre los socios dinamita la tregua en Atunlo y acciona un colapso “irreversible”

Cuando es la propia empresa insolvente la que solicita concurso voluntario de acreedores –antigua suspensión de pagos–, el juez, por regla general, le permite mantener las facultades de gestión a su equipo directivo, aunque bajo la tutela de un administrador concursal designado por el juzgado. En caso de solicitud voluntaria, además, se presupone que la decisión se ejecuta de buena fe y en plazo, cuando todavía hay opciones de salvar la empresa en cuestión, así que no se activa la presunción de culpabilidad. Si el concurso es necesario (obligado por un acreedor), la luz roja de una quiebra culpable –con el castigo económico o administrativo que se determine– se enciende automáticamente sobre las cabezas de sus administradores. Son dos hechos determinantes que subyacen bajo la decisión de Atunes y Lomos (Atunlo) de comunicar su suspensión de pagos, una vía que la propia compañía calificó de catastrófica en su plan de reestructuración: “Un proceso concursal –dice textualmente el documento– situaría a la sociedad en un escenario irreversible y un estado de liquidación”. Aún así, el del concurso es el campo de juego que han abrazado dos de los tres socios de la pesquera, la viguesa Comercial Pernas (Coper, con un 40% de los títulos) y la panameña Marpesca (20%), que mantienen que todavía es posible una salvación. De un hilo penden más de 200 puestos de trabajo, con facturas impagadas a 236 empresas y una deuda superior a los 120 millones de euros.

Esta decisión del concurso voluntario se produjo solo tres días después de que la propia dirección de Atunlo en Vigo hubiese anticipado a FARO la firma de un acuerdo in extremis con el tercer accionista en discordia, Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca). Una tregua de carambola que iba a permitir, en palabras del propio José Pernas (CEO de Atunlo y Pernas), disponer de “un año para ganar dinero”. Ese acuerdo iba a formalizarse “lunes o martes” [en referencia a los días 13 y 14 de mayo] pero, en vez de en ese papel, la firma se estampó en una solicitud concursal. No ocultan su estupor desde Mundaka, sede de la armadora, cuyo equipo legal estuvo “todo el fin de semana” trabajando en un documento de alegaciones para el plan de reestructuración que tenía que permitir dar forma a ese armisticio. No pudo presentarlo. “Esto no era lo esperado”, sostienen fuentes próximas a la sociedad. En un comunicado remitido a los medios, la dirección de Atunlo apuntó con el dedo a Euskadi para justificar su decisión: “A fecha de hoy, el grupo de acreedores conformado por parte de la banca y el socio Inpesca [...] no ha presentado ningún plan de reestructuración alternativo”.

A pesar de haber anunciado el viernes ese acuerdo con su enemiga íntima y de que la votación del plan de viabilidad siempre estuvo fijada para el día 20 de mayo, dentro de una semana. De ahí la importancia, en cuanto a estrategia procesal, de que Atunlo se haya adelantado en la petición de concurso voluntario y no quedase a merced de un concurso forzado. Todos los acreedores consultados por este periódico, tanto financieros como comerciales, aseguran que desconocían la intención de la dirección de la pesquera de optar por esta especie de deflagración controlada. Desde la sede de Vigo eludieron pronunciarse sobre la armadora vasca, titular del 40% de las acciones. Tampoco Inpesca quiso realizar valoraciones.

La jueza Amelia Pérez, del Mercantil 3 de Pontevedra (sede en Vigo), será la que habrá de determinar si interviene o no las facultades de gestión de Atunlo. Ya lo ha hecho con su filial Atunlo Santoña, pese a que también se trató de un concurso voluntario. Para este caso ha designado como administrador al despacho ADV Concursal y Pericial, que gana enteros para asumir esta responsabilidad en la matriz.

El plan

Como abundó la dirección de Atunlo en el mismo comunicado, “a día de hoy solo se encuentra vigente el plan de reestructuración de fecha 29 de abril propuesto por la empresa, pendiente del informe de reestructurador y del voto favorable de parte de la clase financiera”. Esta hoja de ruta se estructura en base a las siguientes claves: hay que reducir la deuda a la mitad, con una quita del 50%; los acreedores financieros y comerciales tienen que aceptar empezar a cobrar su parte a partir del 30 de noviembre de 2025; Inpesca, que capitaliza la deuda comercial subordinada (52 millones de euros), no percibiría su parte en este concepto hasta noviembre de 2034; la armadora iría perdiendo peso en el accionariado con sucesivas ampliaciones de capital (por importe total de 2,5 millones hasta 2029), y el “esfuerzo” conjunto daría como resultado una compañía con un valor de 40,5 millones de euros, frente a los 38,2 millones que generaría potencialmente en una liquidación.

Fuentes de la Xunta se mostraron contrariadas por la decisión del grupo. “Con el concurso entramos en otra vía distinta que lamentamos, porque una de las reivindicaciones fue mantener siempre vías de diálogo y consenso con todas las partes para tratar de superar la crisis”. Asimismo, avanzaron que se pondrá a disposición del administrador concursal, y si al final el proceso lo permite, reactivaríamos toda la capacidad instrumental del Gobierno en operaciones de financiación o concesión de subvenciones. El objetivo, como siempre, es facilitar el mantenimiento de la actividad y del empleo”. Salvo milagro, el respaldo público se tendría que activar tras una eventual venta de la unidad productiva de Cambados o del fondo de comercio de la matriz.

La herida se extiende: Pernas e Inpesca comparten avales por al menos 11 millones Cuando Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa) salió del accionariado de Atunlo, a finales de 2022, su participación se la repartieron las otras dos socias que permanecían en ese momento: Comercial Pernas e Inpesca. Para costear la operación –tuvo un coste de 8,5 millones– suscribieron un aval conjunto por importe de 7 millones de euros. No fue el único. Según las cuentas de Pernas, las dos avalan también con carácter mancomunado las líneas de descuento, financiación, extranjero y confirming: el límite de riesgo es de 4 millones de euros. La responsabilidad compartida también mancomunará las pérdidas. El propio plan de reestructuración, que no ha contado con el beneplácito de la armadora vasca, anticipó que una solicitud de concurso conllevaría a la liquidación y, de ahí, “al impago del 100% de las deudas financieras, comerciales y públicas”. El hecho es que el riesgo de Inpesca –tiene más de una treintena de socios, entre los que destacan Albacora, Echebastar y Naviera Goldar– es extraordinario. Al que tiene como accionista y avalista se suman créditos ordinarios concursales por 1,466 millones de euros y, sobre todo, deudas calificadas como subordinadas concursales. En este listado consta como acreedora bajo la denominación Inpesca SA (19,9 millones) o Inpesca Fishing Limited (14,91 millones), y cifra sus impagos por encima de los 50 millones.

Suscríbete para seguir leyendo