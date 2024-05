O Cineclube Entrecortiñas proxecta a película “A costa dos murmurios”

O Cineclube Entrecortiñas segue cara adiante con diversas iniciativas vencelladas o mundo do espectáculo. Nese senso, proxectará mañá venres ás 20.30 horas a película “A costa dos murmurios” no auditorio da Illa de Arousa en versión orixinal subtitulada ao castelán.

Despois de dous documentais, o colectivo de amantes do cinema trae agora un filme de ficción ambientado no Mozambique de finais dos anos 60. Evita, unha rapaza portuguesa, chega a Mozambique para casar con Luís, un soldado salazarista. Ela dase conta que el xa non é a mesma persoa, perdeu a inocencia. Cando marcha á guerra, queda soa paseando pola cidade onde descubrirá unha liberdade e xeito de vida totalmente diferente.

Desde o Cineclube Entrecortiñas queren agradecer públicamente ao Instituto Camões de Vigo o apoio mostrado con esta iniciativa. “De seguro habemos proxectar máis películas da Lusofonía. As nosas olladas irán próximamente cara ó centro de Europa, xa que temos previsto un ciclo de cine alemán en colaboración co Instituto Goethe”, apuntan desde o colectivo dirixido por Maruxa Allo e que recorda que ten as postas abertas para todas aquelas personas que queiras asociarse á iniciativa.