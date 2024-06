Los concejales de Meaño ocultaron al PP que faltarían al pleno y no respondieron las llamadas

El Partido Popular sigue conmocionado tras lo sucedido en el pleno de la Mancomunidade do Salnés del viernes, tras el que se han reabierto viejas heridas. Los dos concejales del gobierno de Meaño, ambos del PP, que faltaron a la sesión no comunicaron sus intenciones a ningún cargo del partido comarcal, ni tampoco respondieron a las llamadas telefónicas que les hicieron sus compañeros a medida que se acercaban las ocho de la tarde y el PP veía como el pleno iba directo al desastre.

Por el momento, la mayoría de los dirigentes implicados han optado por ponerse de perfil y guardar silencio. Durante la jornada de ayer, el presidente comarcal, David Castro, no respondió a ninguna de las múltiples llamadas que se le hicieron desde FARO. El presidente provincial del partido, Luis López, tampoco quiso hablar. Sí lo hicieron desde su gabinete de prensa, citando fuentes de la dirección de Pontevedra sin identificar.

“El PP de O Salnés tiene autonomía y tendrá que actuar en este caso”, apuntan desde la cúpula provincial del partido. Eso sí, las mismas fuentes precisan que esto no significa que las agrupaciones arousanas vayan a tener carta blanca. “El PP provincial también tendrá su opinión, pero antes tendrá que escuchar a los 13 miembros de la xunta xeral de la Mancomunidade”. Ayer, al parecer, habían recabado la de David Castro, y poco más.

Horas duras

Están siendo unas horas muy duras para el PP arousano, que el viernes por la noche sufrió una bochornosa derrota política en el pleno de la Mancomunidade debido a la ausencia de dos concejales de Meaño pertenecientes al partido.

La derrota es especialmente dolorosa porque en el pleno se iban a votar varios asuntos de vital importancia para el PP de O Salnés y porque además se ha visto implicado en la polémica el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, cuya reciente reincorporación al partido -del que había sido expulsado en 2020- fue muy cuestionada por miembros clave del PP en la comarca, como es el caso del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.

Otro de los implicados en la polémica que han optado por el silencio ha sido el propio Carlos Viéitez. FARO trató de ponerse en contacto con él, y finalmente el regidor anunció que no haría declaraciones.

Quien sí ha hablado ha sido José Aspérez, el concejal de Meaño que iba a ser nombrado coordinador de Turismo y al que se le iba a aprobar el viernes una liberación parcial de 26.600 euros. Pero la ausencia de los dos concejales del gobierno de Meaño -furibundos rivales políticos suyos- echó por tierra los planes.

Aspérez

José Manuel Aspérez Montes se mantenía ayer cauto. Sobre el papel, advierte de que “el problema disciplinario lo tiene ahora dentro de sí el PP, pero lo acaecido no afectará a la estabilidad de la Mancomunidade”. “Por mi parte seguiré como delegado de Turismo, pero sin percibir sueldo alguno por el 60 por ciento de dedicación que era lo fijado, por lo que, en buena lógica y al no recibir remuneración alguna, la dedicación pasará a ser más testimonial y altruista, no cabe otra, pero mi puerta sigue abierta en aras a la estabilidad y a la mejora de órgano mancomunado”. Eso sí, Aspérez advierte de que su posición dentro del pleno de la Mancomunidade será “libre, independiente, y en cada asunto que se plantee tendré un criterio propio, buscando lo mejor para la comarcar al margen de unos u otros”.

Carlos Viéitez había dejado previamente ya plantada a la junta de alcaldes, anterior al pleno. Y aunque los nervios afloraban y el regidor no cogía el teléfono, los barones más confiados esperaban que Viéitez y su nueva edil Belén Mosteiro acudieran al pleno. Pero nada de ello acaeció.

“Lo sucedido -afirma Aspérez Montes- es fruto de la hipocresía de unos (en relación a BNG y PSOE) y al empoderamiento del otro (Carlos Viéitez)”. “El BNG -explica- ha apoyado en A Illa, en Cambados y O Grove, liberaciones a cambio de un salario y, en cambio, no lo ven ético en la Mancomunidade, más aún cuando el presidente había conseguido una subvención adicional de la Xunta, por importe de 100.000 euros al año, dinero del que una parte se dedicaría a salario y la otra a nuevos proyectos... Y el PSOE después de lo hecho en Meaño en 2019, entregando al PP una Alcaldía que podría haber tenido el PSOE, no está para lecciones”. “Por su parte -añade Aspérez- el empoderamiento de Viéitez evidencia a un alcalde y a una persona con falta de criterio, manejado por un grupo de acólitos que están fuera de la corporación y que le mueven a su antojo, anteponiendo las rencillas personales a un gobierno que debería buscar el bien común”.

El concejal independiente afirmó también que lo ocurrido “es una sorpresa relativa, pero hasta esperable para los que conocemos su manera de actuar, consciente de la falta de criterio de este hombre (por Viéitez), y hasta advertí al PP en la previa que, si les plantó en la junta de alcaldes, les plantaría en el pleno”. En el seno del Partido Popular nadie se explica lo acaecido. La vieja herida se ha abierto.

Como delegado de Turismo, José Manuel Aspérez confirma que sí estará el próximo fin de semana en la Feria del Albariño en el País Vasco, y seguirá participando en los eventos junto con David Castro “pero lógicamente con otra dedicación”. “Estoy en política desde 2015 -apunta-, de la que no he cobrado hasta ahora dinero alguno, vivo de mi propia actividad profesional desde 1996, y así seguiré”.

Finalmente, durante la jornada de ayer también emitió un comunicado Somos Ribadumia. Esta formación considera que David Castro ha hecho “un ridículo absoluto” y recalcó que el alcalde de Ribadumia está en realidad bajo las órdenes de Gonzalo Durán.

El Consello de Contas apunta en un informe que la Mancomunidade do Salnés es de las que mejor funcionan En Galicia hay una treintena de mancomunidades de Concellos, y la de O Salnés es una de las que mejor funcionan. Así se desprende de un informe del Consello de Contas sobre el funcionamiento de estos organismos supramunicipales, que se publicó recientemente. Los auditores del Consello de Contas destacan, por ejemplo, que, “existen varias mancomunidades con una sola competencia, que ni la despliegan; y otras con un elevado número de competencias en su estatuto que se implantaron efectivamente en su mayoría, como es el caso de la de O Salnés”. La Mancomunidade arousana nació en 1986, para gestionar el abastecimiento de agua en un pequeño grupo de municipios. Posteriormente, se fueron sumando más Ayuntamientos hasta los nueve actuales. En estos momentos, el organismo está inmerso en una profunda crisis política, pero a nivel de gestión hace años que es una de más activas de toda Galicia. Sus intensas campañas de turismo, sus exitosos planes de empleo -entre ellos la escuela de hostelería, con un porcentaje de inserción laboral próximo siempre al cien por cien-, y servicios como el de bacheo de viales y el de retirada de nidos de velutinas avalan ese buen hacer. También lo apunta el Consello de Contas, que resalta que la Mancomunidade do Salnés es de las pocas que, “disponen de un catálogo de indicadores para la medición de los objetivos planificados y los recursos asignados”. La de O Salnés también destaca en el informe por su autonomía fiscal -ingresa el 28 por ciento de su presupuesto con tasas, la segunda cifra más alta de Galicia- así como por el volumen de las inversiones reales.

