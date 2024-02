Festivales Galicia 2024: todos los conciertos mes a mes

¿Buscas festival en Galicia para 2024? ¿Quieres conocer todos los carteles de este año? ¿Habrá concierto de tu artista estrella? La fiebre festivalera se ha ido disparando año a año y la agenda de directos es casi inabarcable: cientos de actuaciones integradas en unos 50 festivales de pequeño y gran formato por toda la geografía gallega.

La temporada de festivales en Galicia 2024 arranca el primer fin de semana de marzo con Arde Bogotá, Fillas de Cassandra o Grande Amore en el Festival do Queixo de Arzúa. A partir de ahí la música en directo no para: FIV de Vilalba, TerraCeo de Vigo, O Son do Camiño, Ouren Sound Fest, Surfing the Lérez, Vigo en Festas (conciertos de Castrelos), Atlantic Fest, Resurrection, Morriña... Un no parar hasta finales de septiembre, cuando una año más el Caudal Fest de Lugo volverá a poner la guinda a los Festivales en Galicia.

A continuación puedes consultar una guía completa de todos (o casi todos) los festivales y grandes conciertos programados en Galicia este año (se irá actualizando día a día). Ordenados mes a mes y día a día, de un vistazo podrás consultar las fechas, lugares, artistas y entradas de todos los festivales programados en Galicia en 2024.

MARZO

Fechas: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2024.

viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2024. Lugar: en el campo da feira de Arzúa.

en el campo da feira de Arzúa. Artistas:

Sábado 2 de marzo: Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Arde Bogotá y Grande Amore.

Domingo 3 de marzo: De Vacas, Guadi Galego y Fillas de Cassandra

Entradas: gratis ((puedes consultar más información en su página web oficial).

A Candeloria (Lugo)

Fechas: viernes 1 y sábado 2 de marzo.

viernes 1 y sábado 2 de marzo. Lugar: Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (algunas actividades también en el barrio d’A Ponte).

Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (algunas actividades también en el barrio d’A Ponte). Artistas: Mafalda, Zoo, Soziedad Alkohólika, Dakidarría, Los chikos del maíz... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Mafalda, Zoo, Soziedad Alkohólika, Dakidarría, Los chikos del maíz... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

ABRIL

Fechas: sábado 27 de abril.

sábado 27 de abril. Lugar: Expourense.

Expourense. Artistas: Primer artista confirmado: Juan Magán (puedes consultar el cartel bajo estas líneas o en sus redes sociales ).

Primer artista confirmado: Juan Magán (puedes consultar el cartel bajo estas líneas o en sus ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

FIV Vilalba - Lugo

Fechas: viernes 26 y sábado 27 de abril.

viernes 26 y sábado 27 de abril. Lugar: Plaza de la Constitución de Vilalba (Lugo).

Plaza de la Constitución de Vilalba (Lugo). Artistas: Dorian, Veintiuno, Grande Amore, Iván Ferreiro, El Columpio Asesino, Niña Polaca (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Dorian, Veintiuno, Grande Amore, Iván Ferreiro, El Columpio Asesino, Niña Polaca (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

MAYO

Festival TerraCeo (Vigo)

Fechas: El programa todavía no se ha presentado. La edición 2023 (puedes consultar aquí el cartel) se celebró en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

El programa todavía no se ha presentado. La edición 2023 (puedes consultar aquí el cartel) se celebró en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Lugar: Terraza del Auditorio Mar de Vigo.

Terraza del Auditorio Mar de Vigo. Artistas: Edición 2024 por confirmar.

Fa Ce La Fest 8 (Lugo)

Fechas: jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo.

jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo. Lugar: Exterior auditorio Gustavo Freire de Lugo.

Exterior auditorio Gustavo Freire de Lugo. Artistas: Josh Rouse, Micah P. Hinson, Florent y Yo... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Josh Rouse, Micah P. Hinson, Florent y Yo... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

Ouren Sound Fest Bemposta (Ourense)

Fechas: jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de mayo.

jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de mayo. Lugar: Benposta (Ourense).

Benposta (Ourense). Artistas: Arde Bogotá, Shego, Grande Amore, Sidonie, Tanxugueiras, Shinova... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Arde Bogotá, Shego, Grande Amore, Sidonie, Tanxugueiras, Shinova... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

Cartel del Ouren Sound Fest 2024 / Ouren Sound Fest

Fechas: jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de junio.

jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de junio. Lugar: Monte do Gozo (Santiago)

Monte do Gozo (Santiago) Artistas: Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Thirty Seconds to Mars, Myke Towers... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Thirty Seconds to Mars, Myke Towers... (puedes consultar el cartel completo bajo estas líneas o en su ). Entradas: a la venta a través de este enlace.

Cartel de O Son do Camiño 2024. / O Son Do Camiño

Junio

Surfing the Lérez (Pontevedra)

Fechas: viernes 14 y sábado 15 de junio.

viernes 14 y sábado 15 de junio. Lugar: Illa das Esculturas (do Covo) de Pontevedra.

Illa das Esculturas (do Covo) de Pontevedra. Artistas: La organización ha confirmado por ahora los conciertos de: Javier Lago y The Rapants (puedes consultar más información en sus redes sociales página web oficial ).

La organización ha confirmado por ahora los conciertos de: Javier Lago y The Rapants (puedes consultar más información en sus redes sociales ). Entradas: Por confirmar.

Ciclo Conciertos Coruña Sounds (junio - julio)

Sábado 22 de junio: Emilia (Coliseum).

(Coliseum). Jueves 22 de julio: Camilo (Puerto de A Coruña).

(Puerto de A Coruña). Sábado 13 de julio: Robe (Puerto de A Coruña).

(Puerto de A Coruña). Domingo 21 de julio: Luis Miguel (Puerto de A Coruña).

(Puerto de A Coruña). Miércoles 24 de julio: Chris Isaak (Palacio de la Ópera).

Entradas y más información ene este enlace.

Resurrection Fest (Viveiro-Lugo)

Fechas: miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de junio.

miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de junio. Lugar: Viveiro (Lugo).

Viveiro (Lugo). Artistas: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring, Machine Head, Sum 41 (puedes consultar más información en su página web oficial ).

Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, The Offspring, Machine Head, Sum 41 (puedes consultar más información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Fechas: viernes 28, sábado 29 y domingo 30.

viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Lugar: Gondomar.

Gondomar. Artistas: Artistas por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial ).

Artistas por confirmar (puedes consultar más información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Vive Nigrán

Fecha: Por confirmar (edición anterior 30 de junio - 1 de julio).

Por confirmar (edición anterior 30 de junio - 1 de julio). Lugar: Monte Lourido (Nigrán).

Monte Lourido (Nigrán). Artistas: Artistas por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial ).

Artistas por confirmar (puedes consultar más información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

JULIO

O Gozo Festival (Varias ciudades)

Fecha: Julio de 2024

6 de julio: Ed Sheeran, Bomba Estéreo y Milky Chance (Monte do Gozo, Santiago).

Ed Sheeran, Bomba Estéreo y Milky Chance (Monte do Gozo, Santiago). 10 de julio: Loreena Mckennitt (Auditorio Mar de Vigo).

Loreena Mckennitt (Auditorio Mar de Vigo). 13 de julio: BBF - Armin Van Buuren, Claptone, Fedde Le Grand, Hardwell, Korolova, Marshmello... en el Monte do Gozo de Santiago (puedes consultar más artistas en este enlace).

Entradas: A la venta a través de este enlace.

Fecha: jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de julio.

jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de julio. Lugar: Azucareira de Portas (Caldas de Reis).

Azucareira de Portas (Caldas de Reis). Artistas: Vetusta Morla, Xoel López, Carlos Sadness, Toquinho, Babasonicos, Standstill, Guadi Galego, Mondra, Galician Army, Aitana, Milo J, Luz Casal, Shinova, León Benavente... (puedes consultar más artistas en el cartel bajo estas líneas o en su página web oficial ).

Vetusta Morla, Xoel López, Carlos Sadness, Toquinho, Babasonicos, Standstill, Guadi Galego, Mondra, Galician Army, Aitana, Milo J, Luz Casal, Shinova, León Benavente... (puedes consultar más artistas en el cartel bajo estas líneas o en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Atlantic Pride (A Coruña)

Fecha: del domingo 7 al domingo 14 de julio.

del domingo 7 al domingo 14 de julio. Lugar: A Coruña (Fundación Luis Seoane, Plaza de Pontevedra y Jardines de Méndez Núñez).

A Coruña (Fundación Luis Seoane, Plaza de Pontevedra y Jardines de Méndez Núñez). Artistas: Nebulossa, Lucía Pérez, Las Ketchup, Rosa López, Mondra, Sila Lúa, O Rabelo e Nenaza, Catuxa Salom, Lontreira, Amoebo.... (más artistas por confirmar que puedes consultar en su página web oficial ).

Nebulossa, Lucía Pérez, Las Ketchup, Rosa López, Mondra, Sila Lúa, O Rabelo e Nenaza, Catuxa Salom, Lontreira, Amoebo.... (más artistas por confirmar que puedes consultar en su ). Entradas: Gratis.

Fecha: viernes 12 y sábado 13 de julio.

viernes 12 y sábado 13 de julio. Lugar: Playa fluvial de A Freixa (Ponteareas)

Playa fluvial de A Freixa (Ponteareas) Artistas: Baiuca, Boikot, Carlangas y Los Cubatas, Depresión Sonora, Cala Vento Shego _Juno, Tremenda Jauría... (puedes consultar más artistas en su página web oficial ).

Baiuca, Boikot, Carlangas y Los Cubatas, Depresión Sonora, Cala Vento Shego _Juno, Tremenda Jauría... (puedes consultar más artistas en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Cartel de la primera edición del Afluente Festival de Ponteareas. / Festival Afluente

Varadero Fest (Moaña)

Por confirmar (edición 2023, de 6 al 8 de julio).

Festival de Ortigueira

Fecha: del jueves 11 al 14 de julio.

del jueves 11 al 14 de julio. Lugar: Ortigueira (A Coruña).

Ortigueira (A Coruña). Artistas: Fillas de Cassandra, Green Lads, Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band... (más artistas por confirmar que puedes consultar en su página web oficial ).

Fillas de Cassandra, Green Lads, Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band... (más artistas por confirmar que puedes consultar en su ). Entradas: Gratis.

Festival Carrilanas de Esteiro

Fecha: viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio.

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio. Lugar: Esteiro (Muros - A Coruña).

Esteiro (Muros - A Coruña). Artistas: Por confirmar (puedes consultar más información en sus redes sociales o en su página web oficial).

Por confirmar (puedes consultar más información en sus redes sociales o en su página web oficial). Entradas: Gratis.

Fecha: viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio.

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio. Lugar: Vilagarcía de Arousa (playa de A Concha).

Vilagarcía de Arousa (playa de A Concha). Artistas: Mika, Los Planetas, Silvia Pérez Cruz, Andrés Suárez, Sidonie, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Elefantes... (puedes consultar más artistas en su página web oficial ).

Mika, Los Planetas, Silvia Pérez Cruz, Andrés Suárez, Sidonie, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Elefantes... (puedes consultar más artistas en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Castelo Rock (Muros)

Fecha: viernes 26 y sábado 27 de julio.

viernes 26 y sábado 27 de julio. Lugar: Muros (A Coruña).

Muros (A Coruña). Artistas: The Baboon Show, The Last Internationale, Terbutalina, Misconduct, Catalina Grande Piñón Pequeño, Agoraphobia... (puedes consultar más artistas en su página web oficial ).

The Baboon Show, The Last Internationale, Terbutalina, Misconduct, Catalina Grande Piñón Pequeño, Agoraphobia... (puedes consultar más artistas en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Fecha: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio.

viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio. Lugar: Isla de San Simón (Redondela).

Isla de San Simón (Redondela). Artistas: Cartel secreto. (puedes consultar más información en su página web oficial).

Vendaval Fest (Ribadeo)

Fecha: viernes 26 y sábado 27 de julio.

viernes 26 y sábado 27 de julio. Lugar: Ribadeo (Lugo).

Ribadeo (Lugo). Artistas: La Fuga, O'Funkillo, Dixebra, Familia Caamagno, Corazones Eléctricos, Baja California, Os John Deeres, Remakers Rock & Roll... (puedes consultar más artistas en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

La Fuga, O'Funkillo, Dixebra, Familia Caamagno, Corazones Eléctricos, Baja California, Os John Deeres, Remakers Rock & Roll... (puedes consultar más artistas en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Cartel del Vendaval Fest 2024 en Ribadeo (Lugo). / Vendaval Fest

Morriña Fest (A Coruña)

Fecha: viernes 26 y sábado 27 de julio.

viernes 26 y sábado 27 de julio. Lugar: Puerto de A Coruña.

Puerto de A Coruña. Artistas: Louis Tomlinson, Aitana, Yandel, Nicki Nicole, Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You, Dorian... (puedes consultar más artistas en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

Louis Tomlinson, Aitana, Yandel, Nicki Nicole, Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You, Dorian... (puedes consultar más artistas en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Kanekas Metal Fest (O Morrazo)

Fecha: viernes 26 y sábado 27 de julio.

viernes 26 y sábado 27 de julio. Lugar: Explanada de Ojea (Cangas de O Morrazo).

Explanada de Ojea (Cangas de O Morrazo). Artistas: Wisdon, Marthyrium, Holycide, Unathousänd, Neila, Ruinas, Hippotraktor, Cancer... (puedes consultar más artistas en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

Wisdon, Marthyrium, Holycide, Unathousänd, Neila, Ruinas, Hippotraktor, Cancer... (puedes consultar más artistas en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: Gratis.

Cartel del Kanegas Metal Fest 2024 en Cangas de O Morrazo. / Cedida

Festival 17º Ribeira Sacra

Fecha: viernes 26, sábado 27 de julio y domingo 28 de julio.

viernes 26, sábado 27 de julio y domingo 28 de julio. Lugar: Riberia Sacra (diferentes ubicaciones).

Riberia Sacra (diferentes ubicaciones). Artistas: Cartel por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial ).

Cartel por confirmar (puedes consultar más información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

AGOSTO

Festival Costa Feira (Sanxenxo)

Fechas:

25 de julio: Andrés Calamaro.

2 de agosto: Mëstiza.

3 de agosto: Hombres G

5 de agosto: Juan Magán.

7 de agosto: Funzo & Baby Loud, Hens y Ters.

8 de agosto: Ivánd Ferreiro y Marwán.

9 de agosto: Los Secretos.

10 de agosto: Marlon y 84.

21 de agosto: Taburete.

Lugar: Polígono Industrial de Nantes (Sanxenxo).

Polígono Industrial de Nantes (Sanxenxo). Más información en su página web oficial

Entradas: A la venta a través de este enlace.

Reggaeton Beach Festival (Nigrán)

Fecha: sábado 3 y domingo 4 de agosto.

sábado 3 y domingo 4 de agosto. Lugar: Porto de Molle (Nigrán).

Porto de Molle (Nigrán). Artistas: Cartel por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial ).

Cartel por confirmar (puedes consultar más información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Son Rías Baixas (Bueu)

Fecha: jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de agosto.

jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de agosto. Lugar: Multiusos da Estacada (Bueu).

Multiusos da Estacada (Bueu). Artistas: Tanxugueiras, La Oreja de Van Gogh, Rozalén, Rayden, La La Love You, Ginebras, Álvaro de Luna... (puedes consultar más artistas en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

Tanxugueiras, La Oreja de Van Gogh, Rozalén, Rayden, La La Love You, Ginebras, Álvaro de Luna... (puedes consultar más artistas en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Cartel del Son Rías Baixas 2024 de Bueu. / Cedida

Festival Noroeste Estrella Galicia (A Coruña)

Fecha: viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de agosto.

viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de agosto. Lugar: A Coruña (varias ubicaciones).

A Coruña (varias ubicaciones). Artistas: Vetusta Morla, Xoel López y más artistas por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial).

O Marisquiño (Vigo)

Fechas y artista por confirmar (puedes consulta más información en su página web oficial).

Nachiños Fest 2024 (Ferrol)

Fecha: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto.

viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto. Lugar: As Cabazas (Ferrol).

As Cabazas (Ferrol). Artistas: Artistas por confirmar (puedes consultar más información en su página web oficial).

Fecha: viernes 23 y sábado 24 de agosto.

viernes 23 y sábado 24 de agosto. Lugar: Pontevedra (recinto ferial).

Pontevedra (recinto ferial). Artistas: Amaral, Baiuca, Lory Meyers, Los Zigarros, Sarria, Siloé, Vicco, Viva Suecia... (puedes consultar más artistas en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

Amaral, Baiuca, Lory Meyers, Los Zigarros, Sarria, Siloé, Vicco, Viva Suecia... (puedes consultar más artistas en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Festival de la Luz (Boimorto)

Fecha: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto.

viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto. Lugar: Boimorto (A Coruña).

Boimorto (A Coruña). Artistas: Conciertos por confirmar (puedes consultar toda la información en su página web oficial ).

Conciertos por confirmar (puedes consultar toda la información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

The Wild Fest (Vigo)

Fecha: viernes 30, sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre.

viernes 30, sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre. Lugar: Parque Forestal de San Miguel de Oia (Vigo).

Parque Forestal de San Miguel de Oia (Vigo). Artistas: Conciertos por confirmar (puedes consultar toda la información en su página web oficial).

SEPTIEMBRE

Recorda Fest (A Coruña)

Fecha: viernes 6 y sábado 7 de septiembre.

viernes 6 y sábado 7 de septiembre. Lugar: Muelle de Batería (A Coruña).

Muelle de Batería (A Coruña). Artistas: Amaral, Álvaro de Luna, Sidonie, Sidecars, Marlon... (puedes consultar toda la información en su página web oficial ).

Amaral, Álvaro de Luna, Sidonie, Sidecars, Marlon... (puedes consultar toda la información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Festival Osa do Mar (Burela)

Fecha: viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre.

viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Lugar: Praza do Concello de Burela (Lugo).

Praza do Concello de Burela (Lugo). Artistas: Tanxugueiras, Mondra, The Rapants, Cala Vento, Futuro Alcalde, Jordana B. (puedes consultar toda la información en su página web oficial ).

Tanxugueiras, Mondra, The Rapants, Cala Vento, Futuro Alcalde, Jordana B. (puedes consultar toda la información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Festival Revenidas (Vilagarcía)

Fecha: jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de septiembre.

jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de septiembre. Lugar: Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa).

Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa). Artistas: Artistas por confirmar (puedes consultar toda la información en su página web oficial ).

Artistas por confirmar (puedes consultar toda la información en su ). Entradas: A la venta a través de este enlace.

Caudal Fest 2024 (Lugo)

Fecha: viernes 20 y sábado 21 de septiembre.

viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Lugar: Jardín del Pazo de Ferias y Congresos de Lugo.

Jardín del Pazo de Ferias y Congresos de Lugo. Artistas: Amaral, Mikel Izal, Viva Suecia, Arde Bogotá, Ginebras, Nil Moliner, Carlos Sadness, Varry Brava, Ladilla Rusa, Siloé... (puedes consultar todos los conciertos en su página web oficial o en el cartel bajo estas líneas).

Amaral, Mikel Izal, Viva Suecia, Arde Bogotá, Ginebras, Nil Moliner, Carlos Sadness, Varry Brava, Ladilla Rusa, Siloé... (puedes consultar todos los conciertos en su o en el cartel bajo estas líneas). Entradas: A la venta a través de este enlace.