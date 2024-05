O colexio de Cela escolleu este ano como proxecto temático a música, unha actividade que incluíu unha adaptación do popular musical de Mary Poppins. O traballo de todos estes meses foi presentado onte no auditorio do Centro Social do Mar cunha representación que foi un sonado éxito.

A popular Mary Poppins decidiu deixar atrás Londres. A institutriz abriu o seu coñecido paraugas e deixou que o vento do norte a trouxera voando desde a capital inglesa ata a fermosa parroquia de Cela. Atrás deixou o mesto neboeiro londinense e o Tamésis para virse ao lado do mar de Bueu, que sen dúbida é moito máis fermoso. Detrás desta mudanza está o colexio de A Torre-Cela, que onte presentou nun Centro Social do Mar ateigado de público a súa adaptación do popular musical de Disney. Unha montaxe na que participaron os máis de 120 nenas e nenos do centro, desde os de 3 anos ata 6º de Primaria, e que contou coa colaboración de toda a comunidade educativa. “Cada ano traballamos sobre un proxecto temático e este ano escollemos á música cun programa que decidimos chamar ‘Son de Cela’, facendo unha especie de xogo de palabras”, explican desde a dirección.