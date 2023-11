Thirty Seconds to Mars es la segunda banda confirmada oficialmente para O Son do Camiño, que tendrá lugar en el Monte do Gozo de Santiago del 30 de mayo al 1 de junio de 2024.

La banda liderada por Jared Leto se une así a los californianos Green Day, que fueron los primeros en ser confirmados por la organización del festival hace una semana.

"Desde el Empire State Building a O Son Do Camiño 2024 para anunciar su gira mundial. Jared Leto ha escalado este icónico edificio y qué mejor manera que concluir su exclusivo tour que en O Son Do Camiño, el único festival europeo que contará con 30 Seconds To Mars". Así lo ha anunciado la organización del festival a través de sus redes sociales.

🚀@30SECONDSTOMARS dende o Empire State Building a O Son Do Camiño 2024



Para anunciar a súa xira mundial, Leto escalou este icónico edificio. E que mellor maneira de rematar a súa exclusiva xira que en O Son Do Camiño, o único festival europeo que contará con 30 Seconds To Mars. pic.twitter.com/gghycwSp0s — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) 9 de noviembre de 2023

Los que este miércoles pudieron hacerse con uno de los 30.000 abonos que se agotaron en apenas dos horas están de enhorabuena, pues no tuvieron que esperar ni un día para conocer a otra de las bandas que conformarán el esperado cartel del festival.

No es Aitana para disgusto de muchos fans que piden su vuelta al escenario del Monte do Gozo tras el exitoso paso de la artista por el festival de este mismo año. Cabe recordar que fue una de las actuaciones más multitudinarias y esperadas de O Son do Camiño.

Preventa

O Son do Camiño ha anunciado además que pondrá a la venta un último y muy limitado número de abonos y entradas diarias, a medida que vaya descubriendo más artistas.

Asimismo, y para celebrar la confirmación de Thirty Seconds to Mars, la organización ha activado un nuevo sorteo de 4 abonos individuales a través de sus redes sociales.

Éxito en Vigo

No es la primera vez que Jared Leto y su banda aterrizan en Galicia. En 2019, el grupo —récord Guinnes un año antes como la banda con mayor número de conciertos realizados en una misma gira— llenaba el auditorio de Castrelos en uno de los conciertos más multitudinarios del verano vigués. De la actuación quedará para la historia la foto de Leto y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como una set list plagada de grandes éxitos como 'Up in the air', 'Kings or Queens', 'This is war' o 'The Kill (Burry me)'.