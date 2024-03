Cartel completo por días de O Son do Camiño: Icona Pop, Recycled J o Judeline se unen al festival

El festival O Son Do Camiño acaba de compartir con sus seguidores el cartel por días para su próxima edición que se llevará a cabo del jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio. Con una demanda abrumadora que agotó los abonos en tiempo récord, el evento se prepara para poner a la venta las entradas diarias este próximo jueves 14 de marzo a las 13.00 horas en www.osondocamino.es.

Cartel por días

El jueves 30 de mayo promete ser una jornada explosiva con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales. En los dos escenarios principales de O Monte Do Gozo, se presentarán Green Day, J Balvin, Arde Bogotá, Fernandocosta, The Interrupters, Mattn, Hot Milk, Berto y Maryland. Además, el nuevo tercer escenario, Son Electro by Repsol, ofrecerá una experiencia única con sets de Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y Kike Varela.

El viernes 31 de mayo, el festival continúa su impresionante programación con la presencia de Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP en los escenarios principales, mientras que Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco encenderán la fiesta en Son Electro by Repsol.

Sábado

La última jornada, el sábado 1 de junio, promete cerrar el festival por todo lo alto con Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill en los dos escenarios principales, y un explosivo set de Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live), Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas en Son Electro By Repsol.

Uno de los festivales más importantes del Estado

O Son do Camiño / Óscar Corral

O Son Do Camiño se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España y la península, y un referente en Europa. Con el respaldo de la Xunta de Galicia y el apoyo de empresas como Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, el festival destaca por su diversidad musical y su compromiso con la escena gallega. Además, Estrella Galicia continúa siendo el principal patrocinador del evento, consolidando su vínculo con la cultura y la música en directo.

Con una propuesta cada vez más ambiciosa, O Son Do Camiño 2024 promete superar expectativas y posicionarse una vez más como uno de los festivales más destacados del sur de Europa, después de congregar a 130.000 personas en 2023, convirtiendo a Santiago en capital de la música en vivo del 30 de mayo al 1 de junio.