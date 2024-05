“Yo lo que quería era pagar la multa para no perderlo todo pero me engañaron”

De regentar dos negocios ligados al ocio nocturno y recordados por generaciones de jóvenes de toda el área de Vigo a engrosar la lista del paro. María Fernanda Grande Santos, la que fue dueña de la discoteca Niu Port, en plena recta de Sabarís, y de la tienda Pepita 24h en el casco histórico, inicia una nueva vida a los 58 años tras perderlo todo por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta. Su patrimonio millonario fue embargado y subastado en 2018 en un procedimiento “cargado de irregularidades”, denuncia. Se ha quedado “en la calle” y sin unas propiedades tasadas en “unos 3 millones de euros”, asegura. Veinticuatro horas después de recoger sus cosas de la casa y del negocio, repasa lo ocurrido.

–¿Cómo se encuentra?

–No me encuentro bien. Pasé la noche fatal, no dormí...

–¿Dónde vive?

–Estoy de prestado en casa de una amiga.

–¿Que piensa hacer ahora?

–Cuando me recupere un poco me apuntaré a las listas del paro y a trabajar de lo que sea. Siempre trabajé, desde pequeña. Cuando murió mi padre tuve que ayudar a mi madre con la tienda. Estudiaba y trabajaba. Hice graduado social y tres años de Derecho en la Universidad.

–¿Cómo es posible que por una sanción de 15.000 euros pierda tantas propiedades?

–Eso me gustaría saber a mí. Es totalmente desproporcionado que se lleven inmuebles por valor de 3 millones de euros por una deuda de 15.000 euros.

–En la documentación de la multa figuran dos motivos: patrimonio y salud pública.

–Eran dos cuestiones, el cambio de la puerta de la tienda en 2009 y la venta de hielo que fabricaba y embolsaba sin registro sanitario en 2011. La Xunta juntó las dos e inició el proceso.

–¿Por qué no pagó?

–En ese momento no tenía dinero, acabada de gastarme 850.000 euros para comprar tres partes de la finca del Niu Port y hacerme cargo del desarrollo del PERI IV junto al Carrefour. Así lo acordé con la promotora Pirsa O Grove, a la que los hermanos de mi padre habían vendido esas parcelas. El abogado que me llevó ese tema me cobró otros 200.000 euros y tuve que hipotecarme.

"Fui a la Xunta con un plan de pagos a dos años, pero no lo aceptaron"

–¿No pensó en solicitar un aplazamiento del pago, vender alguna de las propiedades...?

–Fui a la Xunta con un plan de pagos que diseñó mi abogada entonces. Era a dos años y salía a 700 u 800 euros al mes, no recuerdo exactamente la cantidad. Pero no lo aceptaron. No me planteé vender más cosas porque acababa de malvender un garaje que tenía en Marqués de Quintanar por 125.000 euros para pagar al abogado.

– Entonces sabía a lo que se exponía.

–No, pensaba que podía conseguir el dinero. Yo lo que quería era pagar para no perderlo todo, pero me engañaron. Tenía personas interesadas en alquilar tanto el Niu Port como la tienda. Les pedí 18.000 euros por adelantado y así pagaba la multa y me quedaba 3.000. Lo teníamos apalabrado pero me dejaron tirada. Y entonces ya me embargaron y subastaron sin notificarme. Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones.

"La multa fue por dos cuestiones, el cambio de la puerta de la tienda [sin respetar las condiciones de Patrimonio] y la venta de hielo sin registro sanitario"

–¿Insinúa que se favoreció a estas personas en el proceso?

–Sí, porque Delio Santalices vino a hablar conmigo antes del embargo y me ofreció comprarme la propiedad del Niu Port. No acepté porque yo no pensaba que fuera a pasar nada de esto. Iba a alquilar la discoteca para pagar pero al final no pude conseguir el dinero.

–¿Intentó parar el embargo?

–No hubo forma. No me notificaron la subasta y la venta por adjudicación directa se produjo diez días después de acabar el plazo. A mí me notificaron dos meses después de la venta, ya les dio tiempo a poner todo a su nombre.