La Xunta sostiene que las medusas velero de Cangas son inofensivas y el Concello no prevé retirarlas

Las medusas velero o veleiriñas (Velella velella) como las que siembran estos días algunas playas de Cangas, como Rodeira o Nerga, “non adoitan ocasionar ningún problema” a las personas ni a su entorno, señalan desde la Consellería do Mar, que atribuye su llegada a los arenales como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas: “A presenza de medusas [de esta especie] nas praias é habitual cando hai temporal do suoeste; isto é o que estamos a sufrir coa borrasca Nelson”, sostienen los técnicos de la Xunta.

Explican que estas medusas tienen unos tentáculos muy cortos y la mayor parte de estos organismos es agua, y que, aunque tienen el mismo color que la denominada carabela portuguesa (Physalia physalis), “no se deben confundir” con esa especie con largos tentáculos muy urticantes “e potencialmente perigosa para o ser humano”. La Consellería de Pesca también recuerda que “son as entidades locais as que teñen competencia de retirar os animais mortos dos areais”, y en consecuencia ese asunto queda en manos del Concello de Cangas.

Las "veleiriñas" presentan un característico color azul. / G. Núñez

El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), señala que se trata de un episodio “natural” derivado del temporal que arrastra estos organismos a la costa y será la misma marea la que se los lleve si no se descomponen antes. Por lo tanto, no prevé movilizar personal ni medios materiales para esa tarea, aunque reconoce que el Gobierno local sí tiene previsto emplear en las próximas semanas la máquina limpiaplayas de la Mancomunidade para sanear los arenales del municipio, al igual que hacen Moaña y Bueu, como advirtió y criticó el PP cangués por no aprovechar los medios disponibles.

En la jornada de ayer no se registraron nuevas llegadas masivas de medusas al litoral de Cangas. Las más afectadas fueron las que están orientadas al sur o soroeste, como Rodeira, Nerga o, en menor medida, Areamilla o Melide. Con el paso del tiempo, los ejemplares van perdiendo su característico color azul, cubriéndose con la arena que arrastra el fuerte viento y descomponiéndose, lo que las hace más imperceptibles en las playas.

Suscríbete para seguir leyendo