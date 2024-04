La mirada de un cangués en Gambia

En Gambia, un pequeño país del África Occidental, envuelto por Senegal salvo en la costa del Atlántico, el navalleiro de Cangas José Luis Lorenzo “Colón” se reencontró con aquellos tiempos de cuando era niño y se vivía feliz con muy poco, en la calle, con prácticamente una economía de subsistencia y sin los miedos de la gran ciudad. Hasta este país se desplazó en una de esas aventuras que emprende por medio mundo con su cámara, llevado por su pasión por las aves, en esta ocasión en un viaje organizado por la Sociedad Española de Ornitología, con la que recorrió este territorio africano en noviembre pasado, durante 10 días con un grupo de 16 personas de toda España y extranjeros, entre ellos un amigo de Lugo, también apasionado por las aves y un guía de Mallorca al que conocieron en un viaje por Costa Rica y con el que no han perdido contacto.

Una rapeta en la playa. / Colón

Suelen recorrer parajes no habitados, pero allá en donde ven algo de población, José Luis Lorenzo “Colón” tira también de su otra gran pasión como es la fotografía, y retrata la vida. Esa mirada etnográfica de Gambia es la que desde hoy y hasta el 5 de mayo se puede ver en la Capela do Hospital en la exposición de fotografías “Miradas de Gambia” que se inaugura a las 19:00 horas, con apoyo de la Asociación cultural A Cepa de la que él forma parte.

Mujeres en el mercado de Janjanbureh. / Colón

“A riqueza ornitolóxica do país levounos dende a costa até o interior durante dez días. Ao longo deste percorrido tamén descubrimos que Gambia é un país moi probe, xa que carece de riquezas minerais e industrias importantes. A súa economía xira arredor da agricultura, gandería, pesca e algo de turismo na costa”, señala el cangués que reconoce que la mayor riqueza del país la encontró en sus gentes “unha poboación nova e amable nas formas, que se esforza por saír adiante e ser feliz nunha economía de subsistencia, onde a xente acode os mercadiños para mercar ou vender os seus produtos. As mulleres co mulido e as tinas na cabeza vestidas con colorida indumentaria; asemella o aterrado de Cangas, pero estendido por todo o país”. Por eso que “Colón” se reencontró en Gambia con su niñez: “O contacto coas poboacións rurais trasladoume á miña infancia, cando os nenos eramos felices con moi pouco e xogabamos ceibos na rúa sen moitos medos, anque tamén tiñamos responsabilidades de axudar dentro da familia e da comunidade”. En honor a la gente del país realiza esta exposición, en donde recuerda la mirada alegre de los niños cuando llegaban a una aldea, su curiosidad, la fuerza de las mujeres que combinan el trabajo del campo y del mercado con la carga familiar y la valentía de los jóvenes que salen a pescar al Atlántico en sus cayucos sin más maquinaria que sus manos y que por eso arriesgan para buscar un futuro mejor.

José Luis Lorenzo "Colón" ante una mujer "mallando" arroz. / Fdv

Su primera guía de aves es del año 75, cuando aprendían con el biólogo Javier Castroviejo con las egagrópilas que recogían y que detallaban el alimento del animal. Empezó a viajar atraído por las aves y las culturas después del “Prestige” y que en estos viajes de aventura ya ha recorrido Costa Rica en dos ocasiones, la Amazonia, los Andes, en donde sólo hay unas aves que viven a tanta altura y frío, o el Ártico.

Descarga de pescado en Tanji. / Colón

En su lista de lugares inverosímiles está Mongolia, quizás su próximo destino al que no pudo ir, cuando su oficio de navalleiro, al que se sigue dedicando a punto de cumplir los 69, le deje tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo