La Mancomunidade utiliza el limpia playas en Bueu y Moaña, pero no en Cangas, critica el PP

El PP critica que la Mancomunidade do Morrazo utiliza la máquina limpia playas en Bueu y Moaña, pero “deja fuera a Cangas”, que precisamente ostenta desde principios de año la presidencia del ente comarcal. Desde esa formación llaman la atención de que “desde hace años” no se usa esta dotación en los arenales cangueses, a pesar de cuenta con mayor número que sus vecinos y de que aporta también mayor porcentaje del presupuesto, al tener más población: “Cangas es el municipio que más fondos aporta a la Mancomunidade y la que menos servicios obtiene”, subrayan los populares, que muestran su “sorpresa” porque esas herramientas se han estado utilizando en Bueu y Moaña en vísperas de la Semana Santa, mientras en Cangas no echan mano de ellas en los últimos tiempos.

“Nuestra villa está siendo discriminada, no sabemos muy bien por qué ni por quién, en los servicios correspondientes a la Mancomunidade”, apuntan desde el Partido Popular, y abundan en que la máquina limpia playas “lleva años sin trabajar” en las playas de Cangas, “y no será porque no exista necesidad no por razones medioambientales, pues Bueu y Moaña sí lo hacen.

Para la formación que encabeza José Enrique Sotelo, este es otro ejemplo de la “asimetría” a la hora de asumir gastos y beneficios desde la Mancomunidade, como pasa también a la hora de repartir los nuevos contenedores de residuos, en la que “no cuenta la población ni la extensión de los municipios”. Reclaman al Gobierno tripartito de Cangas un “reparto equitativo de los recursos” mancomunados, que defienda los intereses propios y que se “pongan las pilas” para no seguir perdiendo tiempo y servicios.

