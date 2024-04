El Colegio de Abogados pide ampliar el margen horario de atención al detenido por la Policía

La decana del Colegio de Abogados de Pontevedra, Genma Rial, mantuvo ayer un encuentro con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el jefe de Policía Local en funciones, Anxo Graña. El motivo de este encuentro es facilitar en la medida de lo posible el trabajo de los abogados de oficio en esta plaza. La falta de calabozo en la nueva comisaría obliga a que los agentes, nada más detener a una persona, llamen de inmediato a los abogados del turno de oficio, sin mediar tiempo alguno. Esta situación obliga a los letrados a un sobreesfuerzo y una horario casi permanente. Los abogados piden una ampliación en el margen horario. Es decir, si los agentes detienen a una persona a las 03 o 04 horas de la mañana no es necesario avisar de inmediato a turno de oficio. Con que se llame a las 08.00 horas es suficiente, siempre en casos que no sean graves o de violencia de género, que la atención debe ser inmediata. Lo cierto es que la generosidad en el horario depende de que la Policía Local cuente con un lugar para los detenidos. En la nueva comisaría no lo hay. El que estaba previsto se utiliza como almacén de productos de limpieza. Hay que recordar que con el tripartito en el que era alcaldesa Clara Millán se había diseñado parte del edificio del Centro Social para comisaría, pero después el gobierno siguiente, en el que fue alcalde José Enrique Sotelo, deshizo lo hecho; hasta que lo recuperó el regidor fallecido Xosé Manuel Pazos con motivo de la pandemia. Una de las posibilidades es que la Guardia Civil preste su colaboración, ya que el cuartel sí que tiene calabozos para detenidos.

