La comarca solo tiene 462 corrales registrados y legalizar todos pone en riesgo la cría doméstica

Los daños de la burocracia que tanto denuncia el sector agrario en sus protestas llegan incluso a los corrales avícolas de autoconsumo y están revolucionando las áreas rurales de Galicia. El Real Decreto 637/2021 aprobado por el Gobierno central obliga a todos los vecinos con un corral en su terreno a registrarlo, incluso aunque no tenga fines comerciales. La comarca de O Morrazo no es ajena a este cambio normativo que genera malestar e incertidumbre entre los vecinos que crían gallinas y que también está dañando a las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola. La Consellería de Medio Rural explica que la comarca tiene a fecha de hoy 462 gallineros de autoconsumo registrados. Una cifra muy por debajo de los que existen realmente. Eso sí, los vendedores de tiendas agrícolas están ayudando a registrarse cada día a nuevos vecinos, “porque es la única opción que nos dan. En caso contrario no les podemos vender gallinas. Esta norma nos está complicando la vida a todos”, denuncian desde este sector.

Por concellos, la mayoría de los corrales particulares registrados están en Bueu, que suma 254. En Cangas hay 124 y en Moaña apenas 84. Aunque en todos los casos están creciendo las altas, muchos vecinos mayores prefieren, antes de meterse en papeleos, “criar a las gallinas que tienen ahora y cuando se mueran dejar esta actividad”, alertan desde las tiendas avícolas.

Curiosamente en Moaña hay en estos momentos menos corrales dados de alta que en 2022, cuando Medio Rural contabilizaba 192 explotaciones domésticas. Entonces el problema para estos productores vino de que Moaña entró en la lista de municipios con especial riesgo de sufrir brotes de gripe aviar, lo que obligaba a los vecinos a tener encerradas sus gallinas para evitar que entrasen en contacto con aves migratorias.

La Xunta presentó hasta 40 alegaciones técnicas y una consideración general de relevancia contra el mencionado Real Decreto, remarcando que las explotaciones de autoconsumo deberían quedar fuera del mismo. Desde la Consellería de Medio Rural explican que esta posición del ejecutivo gallego se basa en aliviar la carga administrativa de los vecinos. Aseguran que reiteraron en múltiples ocasiones al Gobierno central que en Galicia, atendiendo al importante volumen de explotaciones avícolas de autoconsumo y su volatilidad, este trabajo de registro “es ingente y poco eficaz”.

Un vecino de la comarca atiende ayer a los gallos de un corral doméstico. / GONZALO NÚÑEZ

Desde el gobierno autonómico solicitaban que los únicos requisitos para estos corrales familiares se centrasen en las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como en permitir los controles oficiales.

Finalmente el ejecutivo que preside Pedro Sánchez incluyó en el decreto a las explotaciones de autoconsumo, obligando a las familias que crían pollos y gallinas para consumir su carne o sus huevos a inscribirlas en el registro general de explotaciones ganaderas. En estos momentos el ejecutivo gallego centra sus esfuerzos en esta materia, con el fin de “asesorar e informar a la población” para que pueda registrar sus gallineros con todas las garantías. El trámite es gratuito pero en cada solicitud hay que especificar el número de aves, el emplazamiento del corral y el sistema de cría.

El trabajo de las tiendas agrícolas está siendo esencial también. Algunos de estos comercios explican que los vecinos que crían gallinas en O Morrazo “las registran si les ayudamos a rellenar la documentación y después la presentan en el Concello”. Sin embargo, se muestran muy reacios si deben asumir ellos mismos todo el proceso.

Multas

Dar de alta estos corrales es obligatorio desde que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 637/2021. Se entiende por explotación de autoconsumo aquella con un máximo 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde que deben ser de uso doméstico, no para su comercialización. La falta de registro oficial conlleva la imposibilidad de comprar nuevas aves e incluso multas. No en vano, para adquirir nuevas gallinas se debe presentar un código de explotación o una copia de la solicitud debidamente cumplimentada.

Además de no poder comprar nuevas aves, las personas que incumplan con el registro de corrales se exponen a multas que van desde los 600 hasta los 3.000 euros, en función de su gravedad, según determina la Ley de Sanidad Animal.