Portos y Cofradía negocian alternativas para el caos de tráfico en el puerto de Bueu sin cerrarlo

La reciente obra de mejora para la accesibilidad y movilidad en el puerto de Bueu va camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para Portos de Galicia y para los usuarios de los espacios portuarios. Sobre todo porque parece evidente que no se ha conseguido mejorar la movilidad del tráfico portuario, sino más bien todo lo contrario. El ente público reconoce que está valorando con el pósito de pescadores una “solución satisfactoria” para mejorar la accesibilidad, tanto para los profesionales del mar como para la ciudadanía.

La construcción de la pasarela volada sobre la escollera de la playa de Banda do Río –que finalmente es de hormigón y no de madera– ha supuesto una drástica reducción en el ancho del vial de salida. Este carril perdió entre 1,10 y 1,15 metros de anchura y se queda en apenas 2,70 metros. Esto significa que no hay espacio suficiente para que puedan pasar dos coches.

No se trata de una cuestión baladí. “Estamos hablando de un vial de servicio, que está destinado a que los usuarios de los departamentos o casetas puedan parar a cargar o descargar pertrechos de pesca y eso puede conllevar mucho tiempo”, explica el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

Hasta la ejecución de la obra los marineros podían parar delante de su correspondiente departamento y proceder a esas tareas de carga y descarga, dejando espacio suficiente para el tránsito de otro vehículo. Ahora mismo eso es completamente imposible, lo que en la práctica hipoteca la funcionalidad del puerto de Bueu. Si hay un automóvil parado en esa maniobra de carga o descarga impide la circulación de cualquier otro vehículo o camión que venga detrás.

En este sentido la propuesta trasladada por la Cofradía de Bueu a Portos de Galicia pasa por convertir este tramo en peatonal, colocando vallas o pilotes en la entrada (en la zona donde se embarca hacia a Ons) y en la salida, y que únicamente se permita el acceso en vehículo a los profesionales del mar que tengan sus departamentos en esta zona.

Esto a su vez implica que la entrada y salida del tráfico debe concentrarse por el vial principal, que discurre entre el otro frente de las casetas para marineros y la explanada de varada y el puerto de los mejilloneros. Actualmente está concebido como de sentido único y con aparcamientos en batería en el frente de las casetas.

Una de las propuestas que está encima de la mesa de Portos de Galicia pasa por convertirlo en un vial de doble sentido porque hay ancho suficiente para que circulen los camiones que acuden al muelle de los mejilloneros. Eso sí, eso supondría restringir el aparcamiento en el margen izquierdo: se pasaría de un estacionamiento en batería a otro en línea y solo para los usuarios autorizados. Se trata de una alternativa muy similar a la que propuso en su día el Concello de Bueu cuando se firmó el acta de replanteo de la obra y desde Anduxía también se planteó una opción en el mismo sentido.

Todo este espacio está afectado por usos portuarios puesto que es una zona de trabajo, con la circulación de tráfico pesado y en el entorno del espigón es donde se realiza la descarga del mejillón. Pero al mismo tiempo es una zona muy transitada, tanto para pasear como para estacionar. Desde Portos de Galicia aseguran que su intención es alcanzar una “solución satisfactoria” que permita “garantizar la actividad de los profesionales del mar y usuarios del puerto y su compatibilidad con la actividad del municipio”.

Esto es, limitar el acceso a la zona portuaria para facilitar el trabajo del sector del mar pero sin aplicar un cerrojazo al resto de vecinos y conductores.