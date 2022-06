Una inversión de 340.000 euros en Bueu, pero Portos y Concello siguen sin llegar a buen puerto

Los máximos responsables de Portos de Galicia y del Concello de Bueu se vieron ayer las caras después de varias semanas de tensión y conflicto a raíz de la conservación y mantenimiento de los espacios públicos y por el cierre peatonal de Banda do Río. Fue en la presentación de dos proyectos que acometerá el ente público en el puerto de Bueu después del verano y que significarán una inversión cercana a los 340.000 euros: la mejora de la accesibilidad peatonal en la entrada al muelle de pasajeros y la ampliación de la nave de rederas. La presidenta de Portos, Susana Lenguas, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal, mantuvieron un intenso debate e intercambio de pareceres, siempre dentro de la cordialidad y respeto institucional, acerca de las obligaciones de cada parte y sobre lo que realmente implica el cierre al tráfico del barrio de Banda do Río durante los meses de verano.

La discusión entre Susana Lenguas y Félix Juncal ayer no llegó a buen puerto a pesar del buen tono de ambas partes y quedaron en volver a reunirse para tratar con mayor detenimiento los puntos de fricción. Previamente desde el ente público explicaron las próximas inversiones en Bueu. El proyecto de mayor envergadura de los presentados ayer es el de la mejora de la accesibilidad del puerto en el entronque con la Avenida Montero Ríos y la pasarela peatonal hasta el muelle de pasajeros de Ons. Susana Lenguas ya estuvo hace unos meses en Bueu para avanzar que el ente público trabajaba en este proyecto, con una inversión estimada de 100.000 euros. Finalmente ese coste se ha duplicado y llegará a los 215.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. Esta actuación abarca varios frentes. En primer lugar se “retranqueará” la isla de contenedores que está en la entrada al puerto, con lo que se gana más espacio peatonal. Un segundo ámbito es el espacio situado entre la explanada de varada y la propia Avenida Montero Ríos, que tendrá un nuevo tratamiento, se delimitarán plazas de estacionamiento, se habilitará una marquesina para el transporte público y se plantarán árboles, conservando el pino actual. Una de las intervenciones más llamativas será la pasarela peatonal que comenzará en la propia playa de Banda do Río, que incluirá un tramo voladizo de más de 80 metros de longitud sobre la propia escollera y que finalizará en la zona de embarque a la isla de Ons. Esa nueva senda tendrá un ancho de dos metros puesto que se aprovechará parte del trazado del vial: se retirará la barandilla actual, por lo que el espacio para los peatones estará compuesto por una franja de hormigón de un metro de ancho –separada del carril de circulación por bolardos– y la pasarela voladiza sobre la escollera, también con firme de hormigón y otro metro de ancho, que incluirá una barandilla de seguridad. El otro proyecto presentado ayer consiste en la ampliación de la nave de rederas, que incorporará un módulo más y permitirá ganar 60 metros cuadrados adicionales de espacio para mejorar las condiciones de trabajo y de almacenaje. Con esta extensión el edificio llegará hasta el propio cantil, ocupando el pasillo que existe actualmente. Ese espacio peatonal se recuperará con una pasarela de 14,50 metros de longitud y 2,50 de ancho. El proyecto incluye un lucernario central para favorecer la entrada de luz natural. Después del verano La obra está presupuestada en 123.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 5 meses. Al igual que el proyecto para la mejora de accesibilidad al puerto se encuentra ya en fase de licitación y la previsión de Portos de Galicia es que los trabajos comiencen después del verano. Junto a Susana Lenguas y Félix Juncal estuvieron en la presentación el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas; los responsables municipales de Promoción Económica y Medio Ambiente, Silvia Carballo y Xosé Leal; y la portavoz municipal del PP, Elena Estévez, además de técnicos de Portos. El cierre peatonal en Banda do Río se mantiene y supone un caso excepcional Desde Portos de Galicia reconocen que el cierre peatonal que se registra en el barrio de Banda do Río supone un caso excepcional dentro de las zonas que tiene bajo su competencia en toda Galicia. El Concello de Bueu argumenta que se trata de una medida para favorecer la movilidad, espacios peatonales y una mayor ocupación por parte de las terrazas, una iniciativa que “se lleva a cabo desde hace más de 30 años y que supone una oportunidad para el sector hostelero de Bueu y para el municipio en su conjunto”. Desde el gobierno local defienden que debe ser Portos de Galicia en el ámbito de sus competencias quien autorice las terrazas y recuerda desde la administración municipal nunca se cobró por la ocupación de ese dominio público. Susana Lenguas se comprometió a estudiar el último escrito enviado hace unos días por el Concello de Bueu y las dos partes volverán a reunirse para intentar zanjar de una vez por todas sus diferencias.