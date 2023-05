Costas deja vía libre a Portos para retomar la senda y la pasarela en Banda do Río

Costas del Estado no se opondrá a que Portos de Galicia retome los trabajos para mejorar los accesos al entorno del puerto de Bueu, que incluyen una senda por la playa de Banda do Río y una pasarela voladiza por la escollera. La intención manifestada hace unos días por el ente autonómico de levantar la “solicitud de paralización” provocó ciertas reticencias y dudas en el departamento estatal, pero finalmente dejará vía libre para que el proyecto se ejecute tal como estaba previsto. Una decisión que se sostiene en el hecho de que la intervención no supondrá una modificación “sustancial” sobre el puerto y la playa.

Costas paraliza la obra de Portos de Galicia sobre la playa de Banda do Río por carecer de permiso Desde la demarcación provincial de Costas del Estado se remitió a finales del mes de marzo a Portos de Galicia una solicitud para paralizar la parte de los trabajos que afectaban a uno de los frentes de la playa de Banda do Río y que se valorase la necesidad de tramitar un nuevo informe de adscripción. Finalmente, hace justamente una semana desde el ente público autonómico se comunicaba que se iba a levantar esa suspensión porque “no es preciso renovar dicha adscripción mientras el terreno siga destinado al puerto o a la vía de transporte que dio origen a la adscripción original”. En su informe argumenta además que los trabajos están vinculados “a la seguridad de la actividad portuaria, afectando a la seguridad del acceso, peatonal y rodado, en interacción con la actividad industrial” y que esa paralización ocasionaría “graves perjuicios”. Anduxía exige a Costas que impida a Portos reiniciar las obras en Banda do Río Costas del Estado finalmente confirmaba ayer a FARO que permitirá continuar con los trabajos puesto que entiende que no suponen una modificación sustancial de la zona y se entiende que la ocupación de una franja del arenal es compatible con los usos pretendidos. Esa ocupación es de unos 80 metros cuadrados: un tramo de unos 40 metros de longitud por dos de ancho. La paralización solo afectaba a la parte del proyecto vinculada a la senda peatonal y a la pasarela voladiza. Así, mientras tanto la empresa contratista continuó trabajando en la Avenida Montero Ríos y en el entorno del pino. Ahora todo indica que retomará de inmediato los trabajos en el frente de Banda do Río para intentar que el proyecto esté finalizado antes del inicio de la temporada estival. El gobierno confía en que no afecte a la bandera azul Representantes de Anduxía acudieron el martes al último pleno ordinario del actual mandato y solicitaron a los grupos municipales que mostrasen su postura sobre el proyecto de Portos de Galicia en Banda do Río. El alcalde, Félix Juncal, fue cauto en su respuesta y aunque reconoció que no estaba de acuerdo con la ocupación de la playa, eludió calificar de ilegal la actuación. En todo caso se comprometió a realizar gestiones ante las administraciones implicadas. “Esperamos que cumpla con las declaraciones efectuadas en el pleno y que haga las gestiones oportunas para intentar salvar este trozo de la playa de Banda do Río”, apuntaban ayer desde la directiva de Anduxía. El Club do Mar Bueu urge a Costas y Portos garantizar la seguridad en Pescadoira El regidor mantenía ayer esa cautela tras conocer la intención de Costas del Estado de permitir que los trabajos continúen adelante tal como estaban proyectados. “Esperamos que esta situación se resuelva lo más rápido posible y cumpliendo con la legalidad porque es necesario que las obras estén acabadas antes del verano”. A lo largo de este mes la Fundación Adeac dará a conocer las playas de toda España que contarán con bandera azul durante la temporada estival, unos distintivos a los que Bueu vuelve a optar con cinco arenales, entre ellos Banda do Río. Desde el gobierno local están convencidos de que esta polémica “no debería tener ningún tipo de incidencia o efecto perjudicial” y, a pesar de las reticencias sobre esa la ocupación de la playa, argumentan que el fin último es mejorar la accesibilidad y la movilidad.