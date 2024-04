Santos: “Con el PAC en Cangas las ambulancias tardan muchas veces más de 23 minutos”

La 126ª concentración convocada por la Mesa da Sanidade de Moaña para exigir el regreso a la villa del servicio de urgencias centralizado en Cangas sirvió para que la alcaldesa, Leticia Santos, volviese a alertar sobre los retrasos en las ambulancias precisamente por tener el PAC fuera de la villa, al obligar a desplazarse a Cangas para buscar al médico de guardia en las intervenciones más graves. La alcaldesa asegura que en estos años muchas intervenciones se prolongan “durante más de 23 minutos” en referencia a la sentencia conocida la pasada semana y que condenó al Sergas a pagar más de 15.000 euros a la hija de un paciente que falleció por enfermedad coronaria. El juez entiende que la espera de 23 minutos supuso una “pérdida de oportunidad” y concedió la indemnización por “daños morales”.

“Aquel caso fue del 2017, con el PAC en Moaña. Ahora hay esperas mayores, por eso reclamamos el refuerzo de las ambulancias. Hay que recordar que en verano, con las playas llenas de bañistas, estos vehículos de emergencias están ocupados durante todo el día”, alertó la regidora. Santos aprovechó para mostrar la “solidaridad” de los concentrados con la plantilla de trabajadores de las ambulancias de Cangas, Moaña y Vigo que llevan dos meses sin cobrar sus nóminas. Quiso agradecer a la Consellería de Sanidade “que decidiese intervenir a la empresa concesionaria” y pidió que “agilice la solución para que el personal pueda cobrar lo antes posible”.

La alcaldesa volvió a salir al paso de las críticas de PP y PSOE, quienes aseguraron que había “hipotecado” las urgencias en la villa al firmar en el convenio del nuevo centro de salud que éstas se centralizarán en el futuro Centro Integral de Saúde (CIS). Santos relató los pasos dados desde el plan de necesidades de O Morrazo y cómo lograron que el centro de salud en construcción en Sisalde “acogiese a las urgencias y al servicio de odontología, porque el conselleiro Vázquez Almuiña había comprendido que no podíamos ceder unos terrenos para perder en número de servicios”. Se queja de que pese a ese acuerdo la villa siga desde la pandemia sin urgencias. “Es la Xunta la que incumple el convenio, porque todavía no hay ningún CIS. Parece que el pago al esfuerzo de Moaña por entregar una parcela para obrar en el centro urbano es dejarnos sin PAC”, lamenta. Sobre la centralización comprometida en el CIS señala que “de momento no existe ese centro y no hay fecha para construirlo. La promesa es que sus urgencias permitan reducir los traslados a Vigo al contar con más servicios”. En este sentido, la nacionalista se queja de que “lo que tenemos ahora es un PAC que nos obliga a ir a Cangas para que en la mayoría de los casos nos deriven a Vigo. Eso no tiene ningún sentido”.

Concluyó, la alcaldesa, quejándose de la “precariedad” de los médicos de atención primaria que hace que “aunque se saquen muchas plazas, no siempre se cubran” y pide mejorar sus condiciones. “Muchos moañeses siguen siendo derivados directamente a Cangas al no tener médico en el turno de tarde”.

El portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral, pidió una mayor implicación de los vecinos para que las concentraciones semanales sean más numerosas “porque se trata de la atención primaria de todos”. También salió al paso de las críticas por la presencia del colectivo en las protestas asegurando que “no estamos aquí porque nos dejemos manipular” sino por ser conscientes de los problemas que tiene la atención sanitaria moañesa.

Suscríbete para seguir leyendo