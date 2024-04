Álvaro Prieto hace historia con su tercer triunfo seguido en Ons y en mujeres vence Carla Trillo

El corredor cangués Álvaro Prieto ya es historia en la Volta á Illa de Ons. Una carrera tan hermosa como dura y exigente. El atleta posee el récord de la prueba, una marca que estableció en su estreno en esta cita deportiva, y ahora es el único que suma tres triunfos consecutivos en la carrera que organiza el Club Corredoiras de Bueu. Ayer volvió a imponerse con una enorme superioridad e incluso pudo permitirse el lujo de aflojar en los últimos metros para cruzar la meta de la mano de su hijo Xián. El palmarés femenino estrena una nueva campeona, con Carla Trillo, que toma el relevo de Beatriz Fernández, ganadora de las dos últimas ediciones y que ayer no pudo competir por culpa de una lesión.

La prueba llegaba ayer a su octava edición, con todas las plazas agotadas en la carrera (había un máximo de 275 inscripciones) y en la andaina (el tope era de 100, que se agotaron en apenas diez minutos). Durante los últimos días había incertidumbre entre los participantes porque las previsiones meteorológicas no eran precisamente favorables para este fin de semana. No obstante, el presidente del Corredoiras y concejal de Deportes de Bueu, Ricardo Verde, aseguraba que la organización no se planteó la suspensión. Esa decisión hubiese obligado a posponer la carrera al menos hasta septiembre o directamente a cancelarla. La fecha de celebración de la Volta á Illa de Ons, que cuenta con la colaboración del Parque Nacional Illas Atlánticas, está condicionada por la época de nidificación y puesta de las aves y este era el último fin de semana posible hasta finales del verano.

El ganador de la Volta á Ons, Álvaro Prieto, durante un momento de la carrera de ayer. / Corredoiras

Al final la meteorología ofreció una jornada espectacular, soleada y con una temperatura ideal para correr. El recorrido fue el habitual, con un trazado de 20 kilómetros alrededor de la isla. En realidad no es una vuelta, sino vuelta y media a Ons.

De izquierda a derecha, David Vidal, Álvaro Prieto y Manuel Sobral, los tres primeros clasificados en la carrera masculina. / Corredoiras

Álvaro Prieto –que compite con el Club Corredoiras– se puso enseguida en cabeza en la prueba masculina y completó el recorrido en 1 hora, 9 minutos y 25 segundos. El segundo fue David Vidal, que empleó 1 hora, 12 minutos y 53 segundos y en tercera posición concluyó Manuel Sobral, con 1 hora, 16 minutos y 58 segundos.

De izquierda a derecha: Vanessa López, Carla Trillo y Sabela Martínez, las tres primeras clasificadas de la carrera femenina en Ons. / Corredoiras

La ganadora de las dos últimas ediciones de la carrera, Bea Fernández, no pudo participar en esta ocasión debido a una lesión. La nueva campeona de la Volta á Ons es Carla Trillo, del Atletismo Ría de Foz, y que completó los 20 kilómetros en un tiempo de 1 hora y 32 minutos. A su llegada a meta estaba exultante y en la entrega de medallas no dudó en darle las gracias al ciclista de la organización que acompaña al primer clasificado de cada categoría, lo que le permitió ser consciente de su posición y tener una referencia. Tras ella cruzaron la línea de meta Vanessa López con 1 hora, 34 minutos y 41 segundos y Sabela Martínez, con 1 hora, 35 minutos y 45 segundos.

La entrega de medallas se desarrolló en el entorno de la iglesia de San Xaquín, con la participación de representantes de la asociación de vecinos de Ons, y tras la carrera la mayoría de los atletas se quedó en la isla para disfrutar de la jornada en el Parque Nacional Illas Atlánticas.

Suscríbete para seguir leyendo