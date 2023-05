Portos tramita la reversión de la playa de Banda do Río y abre la puerta a Pescadoira

“Portos de Galicia coincide con Costas del Estado en la falta de uso portuario de la playa de Banda do Río y trabaja en un expediente de reversión de este e incluso otros terrenos”. Así de claros y contundentes se manifiestan desde el ente público Portos de Galicia ante el último informe de la Dirección General de la Costa y el Mar sobre el playa urbana de Bueu, que ponía encima de la mesa la reversión de este arenal ante su “nulo” uso portuario. Un diagnóstico que comparten desde la Xunta de Galicia, que aseguran que ya trabajan para devolverlos al uso común general del dominio público marítimo terrestre.

Portos de Galicia no aclara de momento cuáles son los “otros terrenos” que está dispuesto a revertir, pero todo indica que se trata de Pescadoira.

El informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, viene a raíz de las obras de mejora de accesibilidad en el frente de la Avenida Montero Ríos y en el acceso al puerto de Bueu, que afectan a uno de los frentes de la playa de Banda do Río. El organismo estatal no comparte todos los argumentos jurídicos de Portos de Galicia, pero sí que entiende que la ocupación prevista sobre la playa constituye una “modificación no sustancial”, por lo que no pone impedimentos a su continuidad.

Pero tan importante como este visto bueno es la solicitud de reversión del ámbito de Banda do Río que está afectado por usos portuarios. Las fuentes consultadas explican que Portos de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) trabajan desde hace tiempo a través de una comisión para analizar que terrenos serían de utilidad para los ayuntamientos. La alternativa elegida es devolverlos a Costas del Estado para que a continuación los ponga a disposición de los concellos afectados, una fórmula empleada debido a que el departamento estatal es reacio a recuperar terrenos transferidos o adscritos a la comunidad autónoma.

El caso de Banda do Río parece diferente, muy diferente. En este caso desde Costas sí que muestran su interés en recuperar el dominio sobre esa superficie adscrita a Portos y con usos portuarios. Hasta tal punto es sorprendente que en los últimos 25 años desde el ministerio solo han aceptado la reversión de dos playas entre las decenas de procesos incoados desde Portos de Galicia.

El nuevo informe del ministerio está fechado a principios de este mismo mes de mayo y desde Portos de Galicia aseguran que ya trabajan en un expediente para proceder a esa reversión de terrenos. No será solo Banda do Río y aunque desde el ente público eluden confirmarlo esos otros espacios parece que se refieren a Pescadoira.

Esta es una reivindicación del Concello de Bueu y de los colectivos sociales desde hace años, que cuenta incluso con acuerdos plenarios instando a que esa playa y su entorno pasen de nuevo al dominio público marítimo terrestre de uso general. Aún así, en las últimas semanas desde Portos de Galicia se ofrecieron a asumir el arreglo de la rampa de acceso al mar desde la nave de deportes náuticos para garantizar la seguridad de los deportistas del Club do Mar Bueu.