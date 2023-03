Anduxía plantea convertir el acceso al muelle en un vial de doble sentido y la salida en peatonal

Las obras en el frente oeste de la playa de Banda do Río continúan paralizadas una semana después de la notificación de Costas del Estado a Portos de Galicia. Desde el ente público autonómico trabajan en un informe para contestar a la orden de paralización, pero no estará concluido hasta principios de la próxima semana. Mientras tanto, desde el colectivo ecologista Anduxía han movido ficha y presentaron ante Portos una doble propuesta para poder continuar con los trabajos, pero sin ocupar superficie de la playa de Banda do Río. Una de las alternativas pasa por convertir el acceso principal al puerto en un vial de doble sentido, lo que permitiría transformar la actual salida en una plataforma única con preferencia peatonal.

Desde Anduxía consideran “totalmente lógico” que Costas del Estado paralizase el relleno previsto de 80 metros cuadrados en la playa de Banda do Río porque el dominio público “solo puede ocuparse para aquellas actuaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”. Un condicionante que entienden que no concurre en este caso. La directiva de la asociación acaba de trasladar un escrito a Portos de Galicia en el que reconoce que las obras proyectadas pretenden mejorar la accesibilidad al puerto y al muelle de embarque hacia Ons, aunque insiste en que esa solución “no puede realizarse ocupando superficie de una playa con el fin de conservar los aparcamientos existentes”. Por ello, desde Anduxía plantean al ente público dos alternativas para intentar desatascar la actual situación. La primera opción sería que la senda peatonal discurra por el espacio pavimentado que linda con el costado oeste de la playa de Banda do Río, sin restar espacio a la playa y “eliminando o reorientando” la decena de plazas de estacionamiento en batería que existen actualmente en la zona. “Así quedaría un espacio amplio para el paso de los peatones”, argumenta la asociación ecologista. La segunda de las alternativas es más ambiciosa. Consistiría en una reordenación del actual vial de entrada al puerto, que discurre entre los departamentos para marineros y la zona de varada, y que en estos momentos es de sentido único. La opción que propone Anduxía sería habilitar dos carriles ya que cuenta con un ancho superior a los 6,5 metros. De esta manera, el vial de salida –que discurre por el frente a la playa de Banda do Río– podría transformarse en una plataforma única con preferencia peatonal. “Tendríamos así un acceso peatonal superior a los cinco metros sin necesidad de realizar prácticamente ninguna obra y a esta plataforma única podrían acceder los vehículos de los usuarios de las casetas de marineros”, argumentan desde la directiva de Anduxía. El escrito de la asociación insiste además en su preocupación por los trabajos que se desarrollan alrededor del emblemático pino que crece frente a la zona de varada. Así, reclama que se supriman los aparcamientos bajo el árbol y que se amplíe la zona ajardinada a su alrededor para que pueda recibir más agua.