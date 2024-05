Un cartel a plena calle en el barrio de Fátima demuestra el hartazgo de unos vecinos de Vigo: "No es un cagadero de perros"

Vivimos en una época en la que el aspecto económico nos aprieta y el tiempo es un bien escaso que se nos escapa de entre los dedos. Esto, sumado a otros muchos factores que nos ha traído la 'modernidad', provoca que vayamos más acelerados en nuestro día a día. Sin embargo, hay un límite que nunca deberíamos cruzar por muchas excusas que nos pongamos: pasar por alto un valor tan fundamental como es el civismo.

Esto último es lo que parece que están sufriendo unos vecinos del barrio de Fátima, que se han visto a colocar un cartel que deja muy a las claras el calvario que están sufriendo: "CAMINO DE USO EXCLUSIVO DE RESIDENTES (NO ES UN CAGADERO DE PERROS) ¡RESPETEN LAS NORMAS!". Así, esperan terminar con las heces de los perros que a menudo se encuentran camino a casa.

La indicación en cuestión se encuentra a la entrada de un pequeño desvío en la rúa do Pino, dentro del barrio de Fátima. Además, el camino es estrecho, provocando una situación todavía más insalubre para los los residentes que se ven obligados a pasar por allí para acceder a sus viviendas.

El cartel contra las heces de perros / EP

Las protestas contra los dueños de mascotas no son nuevas en Vigo

Un perro suelto en la calle de Vista Alegre. / M.M.

Por unas causas u otras, la falta de civismo mostrada por algunos dueños de perros no es la primera vez que causa quejas entre los vigueses. El pasado verano, un episodio similar al que sufren en Fátima ya tuvo lugar en la ciudad el verano pasado y un vecino indicó con otro cartel que "aos pises do can se non lle botas auga, sonche unha porcallada".

Otro motivo que acarrea polémica es el de las correas de los perros, pues muchos ciudadanos reclaman que los dueños no pasean a sus mascotas con las medidas de seguridad adecuadas.