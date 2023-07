Carlos Fragueiro lleva décadas dedicado a la hostelería "y nunca tuve ningún problema". Regentó el restaurante París durante 23 años, y después abrió un negocio en el entorno del estadio donde el Celta disputa sus partidos cada dos jornadas. Le puso de nombre de "Novo Balaídos", está situado en la calle Fragoso y supone un punto de encuentro para vecinos, aficionados al fútbol y otros clientes circunstanciales "como los que fueron al concierto de Guns N'Roses. En días así, cuando juega el Celta o hay actuaciones, despachamos 200 bocadillos de tortilla y nunca pasó nada", asegura este hostelero vigués.

Pero hace un mes, uno de sus clientes se quejó en redes sociales de un servicio que, a priori, podría parecer abusivo.

"¡Buenas! Mirad bien este ticket. Bocata de tortilla 4 €, y pan 1 €. Por educación pagué y me fui, pero también sé dónde no volver... Tomad nota, ¡manda huevos!"

Una protesta que publicó en un "Grupo de recomendación de lugares y negocios de Vigo" creado en Facebook. Junto al comentario, adjuntó la foto del ticket en cuestión que muestra el desglose de la comanda que incluía una cerveza.

No era la típica "clavada" que se suele denunciar en redes o en páginas de valoraciones hosteleras, ya que el precio final por la caña y el bocadillo de tortilla que el cliente pidió no fue excesivo: 7,40 euros por todo. Lo llamativo, y ahí estaba el detalle que no le gustó en absoluto al hombre, fue el hecho de que le cobrasen, además del bocata, un euro por el pan.

No es novedad que muchos hosteleros cobren este alimento cuando acudes a su local a comer, pero en este caso, se habría dado una duplicidad de materias primas, ya que se sobrentiende que un bocadillo de tortilla está elaborado con el pan y este manjar tan propio de nuestra gastronomía, pero el desglose del ticket incluía la pieza de la hogaza como un producto aparte en la petición del cliente.

Lapsus con una tecla

"Me lié con la máquina", asegura Carlos. Fue su hijo el que llamó a la redacción de FARO para aclarar el asunto. "Nos han llamado de muchísimos lugares, hasta desde Santiago y por eso queremos aclarar lo que pasó. Mi padre ya es mayor y este cliente insistió en pedirle el ticket, pero le dio a la tecla que no era", asegura Marcos Fragueiro, explicando que hay una opción para comer de plato en mesa que lleva el costo del pan a mayores, "pero aquí no cobramos el pan dos veces si se trata de un bocadillo", matiza.

Carlos lamenta que el cliente en cuestión, en vez de reclamarle ese euro, se fuera del local e inmediatamente después compartiera en redes lo que le había ocurrido. "Si nos hubiera preguntado, le devolvíamos el euro sin problema, pero yo no me di cuenta del error hasta que mi hijo vio ese comentario que publicó en Facebook, incluso intentamos ponernos en contacto con él para que volviera a por el euro, pero no lo localizamos", se lamenta.

De ahí que cuando leyó la noticia en la edición digital del decano, no solo quiso aclarar el malentendido, poniéndose en contacto con nuestra redacción, sino que "hacemos un llamamiento para que este cliente vuelva a nuestro local para devolverle el euro de la discordia, y de paso le invitaremos a un bocadillo de tortilla", prometió el dueño del "Novo Balaídos".